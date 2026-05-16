فعالیت ۱۲ پیمانکار تولید بذر در شاهرود؛ فصل برداشت گندم آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر، محمد حسن غریب مجنی صبح شنبه در گفتگو با خبرنگاران در محل اداره جهاد کشاورزی شاهرود از آغاز فصل برداشت گندم طی هفته اول مردادماه سال جاری خبر داد و بیان کرد: میانگین برداشت ۴.۵ تن در هر هکتار پیش بینی می شود.

وی سطح زیر کشت گندم آبی را دو هزار و ۸۰۴ هکتار اعلام کرد و افزود: این مزارع در مرحله رشد قرار داشته و بخش عمده آن ها در مراحل ظهور سنبله، شیری و خمیری هستند.

مدیر جهاد کشاورزی شاهرود از عملیات مبارزه با علف هرز در ۷۷۴ هکتار مزارع خبر داد و بیان داشت: کنترل آفات به ویژه سن مادری در ۶۰۷ هکتار و آفات مکنده در یک هزار و ۸۶۸ هکتار مزارع گندم انجام گرفته است.

غریب مجنی از فعالیت ۱۲ پیمانکار در فرآیند تولید بذر گندم در شاهرود خبر داد و تصریح کرد: این پیمانکاران در سطح ۲۱۵ هکتار برای تولید بذر تلاش می کنند.

وی ادامه داد: ارقام دانش، میهن، سیمین، پیشگام، زرینه و حیران برای تولید بذر باکیفیت گندم در نظر گرفته شدند.