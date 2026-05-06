۱۶ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۳:۱۲

تحویل یک بهله عقاب زخمی به محیط‌زیست خرم‌آباد

خرم‌آباد - یک بهله عقاب زخمی توسط معلم دوستدار محیط‌زیست، به اداره حفاظت محیط‌زیست خرم‌آباد تحویل داده شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، یک بهله عقاب که به دلایل نامعلومی توانایی پروازکردن را نداشت، در منطقه «هشتاد پهلو» شهرستان خرم‌آباد توسط «محمدحسین فرزین فر» معلم دوستدار محیط‌زیست زنده‌گیری و پس از آن به اداره حفاظت محیط‌زیست شهرستان خرم‌آباد تحویل داده شد.

این معلم وظیفه‌شناس و دوستدار محیط‌زیست که در حین فعالیت کشاورزی در اراضی منطقه آبشار «وارک»، «هشتاد پهلو» خرم‌آباد بود متوجه حضور یک بهله عقاب بود که توانایی پروازکردن را نداشت و بلافاصله این بهله عقاب را برای تیمار و درمان به اداره حفاظت محیط‌زیست شهرستان خرم‌آباد تحویل داد.

اداره حفاظت محیط‌زیست شهرستان خرم‌آباد ضمن تقدیر از این معلم دوستدار محیط‌زیست، از عموم مردم تقاضا دارد در صورت مشاهده موارد مشابه با سامانه شبانه‌روزی ۱۵۴۰ تماس حاصل کنند.

