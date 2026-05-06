رئیس و دبیر ستاد هفته سلامت ۱۴۰۵ منصوب شدند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وبدا، محمدرضا ظفرقندی، وزیر بهداشت، در احکام جداگانه‌ای علیرضا رئیسی، معاون بهداشت وزارت بهداشت را به عنوان رئیس و حسین کرمانپور رئیس مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت بهداشت را به عنوان دبیر ستاد برگزاری هفته سلامت ۱۴۰۵ منصوب کرد.

در متن حکم وزیر بهداشت خطاب به رئیسی، آمده است: به موجب این ابلاغ، جنابعالی به عنوان «رئیس ستاد برگزاری هفته سلامت سال ۱۴۰۵» منصوب می‌شوید. انتظار می‌رود، با عنایت به از خودگذشتگی ویژه تیم سلامت طی دو جنگ اخیر و همراهی مستمر و ایثارگرانه آن ها با مردم، با برنامه‌ریزی مناسب و منسجم و همچنین جلب مشارکت همه نهادهای ذیربط در امر سلامت و استفاده از ظرفیت‌های موجود، شاهد برگزاری هرچه با شکوه‌تر این هفته در سطح کشور باشیم. توفیق جنابعالی را از درگاه ایزد متعال مسئلت می نمایم.

همچنین، وزیر بهداشت خطاب به کرمانپور عنوان داشت: با توجه به سوابق جنابعالی، به موجب این ابلاغ به عنوان «دبیر ستاد برگزاری هفته سلامت سال ۱۴۰۵» منصوب می‌شوید.

انتظار می‌رود با عنایت به از خودگذشتگی ویژه تیم ملی سلامت، طی دو جنگ اخیر و همراهی مستمر و ایثارگرانه آنها با مردم، با برنامه ریزی مناسب و منسجم و استفاده از ظرفیت‌های موجود، در جهت تحقق اهداف هفته سلامت، اقدام کنید.

انتظارات وزیر بهداشت

- جلب مشارکت مردم و سازمان‌های غیردولتی مردم نهاد، در راستای توجه به نقش سلامت و پیشگیری برای داشتن جامعه ای سالم

- جلب همکاری‌های بین بخشی در پشتیبانی از برنامه‌های نظام سلامت

- استفاده مناسب از ظرفیت رسانه‌های جمعی به منظور فرهنگ‌سازی و اطلاع‌رسانی و تأکید بر اصلاح روش‌های زندگی برای ارتقاء سلامت جامعه

- اطلاع‌رسانی موفقیت‌ها و دستاوردهای حوزه سلامت و بیان چالش‌های موجود و انتظارات

- اجرای برنامه‌های علمی و اثربخش، پرهیز از فعالیت‌های منحصراً تبلیغاتی و غیرضروری و توجه ویژه به صرفه‌جویی در هزینه‌ها با ملاک قراردادن پیام «هزینه - اثر بخشی» در تمامی برنامه‌ها

- هماهنگی کامل درون‌سازمانی و تقسیم کار به شیوه عادلانه و تخصصی در اجرای برنامه‌های هفته سلامت امید است با اتکال به خداوند متعال، شاهد برگزاری هرچه با شکوه‌تر این مراسم در سراسر کشور باشیم. توفیق جناب عالی را از درگاه خداوند بزرگ مسئلت می نمایم.