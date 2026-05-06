واکسیناسیون ۵۱ هزار کودک علیه بیماری سرخک، سرخجه و اوریون در زاهدان

به گزارش خبرنگار مهر، سیدمحمود فاطمی ظهر چهارشنبه در جمع خبرنگاران گفت: از ابتدای شروع عملیات واکسیناسیون تکمیلی سرخک، سرخجه و اوریون در مناطق تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی ۵۱ هزار کودک که ۲۷ درصد جامعه هدف ما را تشکیل می دهند واکسن خود را دریافت کرده اند.

معاون فنی معاونت بهداشت دانشگاه علوم پزشکی زاهدان تصریح کرد: ضعف برنامه های ایمن سازی کودکان در کشورهای همسایه به همراه تردد بالای قانونی و غیر قانونی اتباع بیگانه به کشورمان زمینه انتشار بیماری سرخک را فراهم کرده که بایستی حداکثر تلاش برای این انجام شود که هیچ کودکی از دریافت واکسن در زمان مناسب خود محروم کند.