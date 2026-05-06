استاندار: ساخت برج فناوری در لرستان؛۲۰ میلیارد به مرکز رشد اختصاص یافت

به گزارش خبرنگار مهر، سید سعید شاهرخی ظهر چهارشنبه در جمع خبرنگاران در تشریح نتایج سفر معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان رئیس‌جمهور به این استان، اظهار کرد: افتخار میزبانی از دکتر افشین معاون علمی رئیس‌جمهور را داشتیم که حضور ایشان برای استان بسیار پربرکت و اثرگذار بود.

تصویب مصوبات مهم در حوزه فناوری

وی افزود: در جریان این سفر، مصوبات خوبی در حوزه فناوری و نوآوری مطرح و نهایی شد که می‌تواند نقش مهمی در توسعه زیرساخت‌های علمی و دانش‌بنیان استان ایفا کند.

ظرفیت تاریخی و انسانی لرستان در مسیر پیشرفت علمی

استاندار لرستان با اشاره به پیشینه علمی و فرهنگی این استان تصریح کرد: لرستان از استعدادهای فوق‌العاده‌ای برخوردار است و اگر به تاریخ نگاه کنیم، اندیشمندان بزرگی در این سرزمین زیسته‌اند.

وی ادامه داد: امروز نیز جوانان این استان همان مسیر پرافتخار را ادامه می‌دهند و ظرفیت ارزشمندی برای توسعه علمی و فناورانه کشور به شمار می‌روند.

ساخت برج فناوری در خرم‌آباد

شاهرخی از آغاز یک پروژه مهم زیرساختی در استان خبر داد و گفت: با توصیه معاون علمی رئیس‌جمهور، ساخت یک برج فناوری ۱۲ طبقه با مساحت حدود ۶ هزار متر مربع در دستور کار قرار گرفت و عملیات اجرایی آن آغاز شده است.

تقویت مراکز رشد با حمایت‌های مالی

وی ادامه داد: توجه ویژه‌ای به مراکز رشد و فناوری استان شده و در همین راستا، مصوب شد مبلغ ۲۰ میلیارد تومان از محل اعتبارات استانی برای احداث و تقویت یکی از این مراکز اختصاص یابد که اقدام بسیار مؤثری در توسعه زیست‌بوم نوآوری استان خواهد بود.

توسعه همکاری دانشگاه‌ها با معاونت علمی

استاندار لرستان همچنین بر نقش دانشگاه‌ها در پیشبرد اهداف فناورانه تأکید کرد و گفت: دانشگاه‌های استان تشویق شدند تا ارتباط خود را با معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست‌جمهوری و زیرمجموعه‌های آن گسترش دهند تا بتوانند از ظرفیت‌های موجود در جهت توسعه فعالیت‌های پژوهشی و فناوری بهره‌مند شوند.

وی در پایان خاطرنشان کرد: امیدواریم با اجرای این برنامه‌ها و مصوبات، شاهد شتاب‌گیری روند توسعه علمی، پژوهشی و فناوری در استان لرستان باشیم.