به گزارش خبرنگار مهر، فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت در گفتگویی تلویزیونی با اشاره به اقدامات اخیر دولت، اظهار کرد: وزیر اقتصاد متعهد شده است تا برنامه عملیاتی و شیوه‌های حمایتی برای جلوگیری از افت تولید و تسریع در بازسازی واحدهای آسیب‌دیده اجرایی شود.

وی با اشاره به سفر وزیر امور خارجه کشورمان به چین، گفت: این سفر برای بررسی تحولات منطقه‌ای، بین‌المللی و تحولات دوجانبه انجام شد.

مهاجرانی ادامه داد: همه ارکان نظام به دنبال صلح عزتمندانه و پایدار در منطقه هستند. سربازان دیپلماسی در کنار سربازان میدان و نیروهای اجتماعی توانسته‌اند رقم‌زننده پیروزی‌ای باشند که اکنون درباره آن صحبت می‌کنیم.

سخنگوی دولت با اشاره به اعلام وزیر دادگستری برای برخورد با هرگونه گرانفروشی و احتکار، تصریح کرد: دولت درصدد است موضوع افزایش قیمت‌ها را مدیریت کند.

وی افزود: همچنین وزارت جهاد کشاورزی اعلام کرده که با طرح اعتباری گندم که بانک کشاورزی دنبال می‌کند، کشاورزان با تحویل محصول، ۳۰ درصد بهای گندم به حسابشان وازیر می‌شود.

مهاجرانی در ادامه، گفت: رئیس‌جمهور تاکید کرد که ما تسلیم قادر متعال هستیم و هیچ کس نمی‌تواند ما را تسلیم کند.

سخنگوی دولت با تاکید بر ضرورت حفظ اتحاد و انسجام ملی میان تمام قوا، گفت: حفظ انسجام ملی وظیفه ماست و تلاش می‌کنیم اتحاد مقدس را که یکی از ارکان پیروزی ملت ایران بوده است، حفظ کنیم. باید مراقب باشیم که از حرف و عملی که انسجام ملی را خدشه دار کند، فاصله بگیریم.

وی در ادامه، توضیح داد: آخرین وضعیت تولید و خسارات وارده، همچنین موانع پیش روی صنعت، تولید و خدمات در جلسه مشترک وزارت صمت، کار و اقتصاد مورد بررسی قرار گرفت. همچنین وزیر اقتصاد به عنوان متولی تامین مالی متعهد شد که برنامه عملیاتی و شیوه‌های حمایتی را به منظور جلوگیری از افت تولید در نظر بگیرد و طرح بازسازی واحدهای آسیب‌دیده را طراحی و اجرا کند.

سخنگوی دولت با تاکید بر پیگیری‌ها برای جلوگیری از تعدیل نیرو، تصریح کرد: همه بنگاه‌ها و کارگاه‌هایی که افرادی را تعدیل می‌کنند، فهرستی از مشخصات آنان را به اداره کار هر شهرستان تحویل دهند تا پیگیری حقوق این افراد تسهیل شود.

وی ادامه داد: همچنین برای کارگاه‌های کوچک و افرادی که به‌ صورت انفرادی کار می‌کنند و درخواست بیمه بیکاری دارند، شماره تلفن ۱۴۲۰ برقرار است که ۱۸ ساعت در روز ارائه خدمات می‌دهد.

مهاجرانی با بیان اینکه وزارت کار موظف است «بانک زمان» راه‌اندازی کند، ادامه داد: اولین نمونه این پروژه در منطقه ۴ تهران از ۱۵ اردیبهشت آغاز به کار کرده است.

سخنگوی دولت توضیح داد: در این شیوه خدمات مردم در یک سکو ثبت می‌شود و میان اعضای یک محله به تهاتر گذاشته می‌شود. چنانچه فردی خدمتی ارائه کند اما امکان دریافت خدمت فراهم نکند، سازمان بهزیستی و فنی و حرفه‌ای امکان دریافت خدمت دیگری برای وی را فراهم می‌کند. از کارکردهای این طرح برای افرادی است که تازگی وارد بازار کار شده‌اند و از این طریق می‌توانند خدمات لازم را بدون پرداخت پول دریافت کنند.