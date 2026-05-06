سخنگوی دولت: هیچ اختلافی در کشور وجود ندارد 

به گزارش خبرنگار مهر، فاطمه مهاجرانی سخنگوی دولت عصر چهارشنبه ۱۶ اردیبهشت ۱۴۰۵ در مراسم پاسداشت سرلشکر پاسدار شهید غلامرضا سلیمانی رئیس سازمان بسیج مستضعفین که در مسجد پیامبر اعظم (ص) شهرک شهید محلاتی تهران برگزار شد، در پاسخ به پرسشی درباره اقدامات دولت در زمینه مقابله با افزایش قیمت کالاها، گفت: موضوع افزایش قیمت‌های کالاها از دو منشا موضوع خود کالا و بسته‌بندی آنها و دیگری تخلفاتی از جنس احتکار و گران فروشی است؛ طبیعتاً قسمتی از موضوع از جنس گرانی خود کالا که ناشی از جنگ و تبعات آن است، طبیعتاً قابل پذیرش است و مردم هم همراهی می‌کنند.

وی تأکید کرد: آن چه که مردم به درستی تحمل نمی‌کنند، موضوع احتکار و گران فروشی است که طبق دستوری که آقای رئیس جمهور هم به وزیر دادگستری و هم طبیعتاً سایر دستگاه‌ها دادند، انشالله موضوع پیگیری می‌شود و امیدوار هستیم که شاهد کاهش قیمت‌ها باشیم.

سخنگوی دولت همچنین در پاسخ به پرسشی درباره ادعای یکی از رسانه‌های معاند در زمینه وجود اختلاف میان فرماندهان نظامی و رئیس جمهوری تصریح کرد: هیچ اختلافی وجود ندارد و کشور در وفاق کامل به معنای واقعی کلمه قرار دارد و همه تحت یک پرچم، یک رهبری و در یک کشور کار می‌کنیم؛ لذا همه ما حفظ منافع ملی و عزت ملی را دنبال می‌کنیم و هیچ اختلافی وجود ندارد.

مهاجرانی همچنین در پاسخ به پرسشی درباره گزینه‌های پیشنهادی وزارتخانه‌های دفاع و اطلاعات عنوان کرد: این دو وزارتخانه طبیعتاً با وضعیت فعلی اداره می‌شوند.

وی در پاسخ به پرسش دیگری درباره افزایش رقم کالابری الکترونیک اظهار کرد: چیزی که دولت مایل است این است که بتواند این رقم را افزایش دهد ولی طبیعتاً آن چیزی که مایل است با چیزی که برایش مقدور است، ممکن است دو چیز باشد؛ طبیعتاً زمانی که این قضیه مطرح شد، موضوع جنگ و تبعات بعد از آن و سازندگی و آسیب به صنایع را نداشتیم. دولت با توجه به اینکه یکی از مهم‌ترین موضوعاتش بحث معیشت مردم است، علاقمند به افزایش رقم کالابرگ است ولی اینکه می‌شود یا نمی‌شود بررسی خواهد شد.