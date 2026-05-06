۱۶ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۶:۳۵

تاکید سیمایی صراف بر تسریع در استخدام اعضای هیئت علمی

وزیر علوم در نشست با رئیس سازمان اداری استخدامی تاکید کرد: افرادی که فرآیند جذب آنان در سال‌های گذشته طی شده نباید معطل بمانند و لازم است روند استخدامی آنان هرچه سریع‌تر ساماندهی شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از وزارت علوم، حسین سیمایی صراف، وزیر علوم، تحقیقات و فناوری با حضور در سازمان اداری و استخدامی با دکتر رفیع‌زاده رئیس این سازمان دیدار و گفتگو کرد.

این نشست با محوریت تعیین‌تکلیف کدهای استخدامی اعضای هیئت علمی، ساماندهی فرآیندهای جذب و بررسی راهکارهای تسریع در امور استخدامی اساتید دانشگاه‌ها برگزار شد.

وزیر علوم در این جلسه با تأکید بر ضرورت ساماندهی فرآیند جذب اعضای هیئت علمی اظهار داشت: باید بپذیریم در سال‌های گذشته بی‌انضباطی‌هایی در این حوزه وجود داشته و یکی از مهم‌ترین اهداف ما، پایش و انتظام‌بخشی به نظام آموزش عالی است. جذب اعضای هیئت علمی باید مبتنی بر نیازسنجی دقیق دانشگاه‌ها و متناسب با اولویت‌های واقعی آموزش عالی کشور انجام شود.

سیمایی در ادامه تصریح کرد: در عین حال، افرادی که فرآیند جذب آنان در سال‌های گذشته طی شده نباید معطل بمانند و لازم است با همکاری دستگاه‌های مرتبط روند استخدامی آنان هرچه سریع‌تر ساماندهی شود.

دکتر رفیع‌زاده رئیس سازمان اداری و استخدامی هم ضمن تاکید بر اهمیت ساماندهی فرایند جذب بر تسهیل و همکاری این سازمان برای اتمام پرونده‌های گذشته و دستیابی به شفافی بیشتر در آینده تاکید کرد.

در این جلسه همچنین توافق شد تفاهم‌نامه‌ای میان وزارت علوم و سازمان اداری و استخدامی به‌زودی به امضا برسد تا ضمن تسریع در اتمام پرونده‌های گذشته، سازوکار جذب اعضای هیئت علمی در آینده نیز با برنامه‌ریزی دقیق‌تر، شفافیت بیشتر و سرعت بالاتر دنبال شود.

زهرا سیفی

