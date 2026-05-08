۱۸ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۸:۲۶

تلاش دانشگاه شهیدبهشتی برای شناسایی وحمایت از دانشجویان آسیب‌دیده جنگ

معاون دانشجویی دانشگاه شهید بهشتی از برنامه‌های این دانشگاه برای شناسایی و حمایت از دانشجویانی که در پی جنگ‌ دچار آسیب‌های جسمی، مالی یا فقدان عزیزان شده‌اند، خبر داد.

صمد حاج‌جباری، معاون دانشجویی دانشگاه شهید بهشتی، در گفتگو با خبرنگارمهر اعلام کرد : این دانشگاه در حال حاضر بر تکمیل آمار دقیق دانشجویان آسیب‌دیده در سراسر کشور تمرکز کرده است.

وی تأکید کرد : این آمار شامل دانشجویانی است که خانه‌هایشان آسیب دیده یا والدین و یا بستگان آنها در جنگ تحمیلی شهید شده اند.

معاون دانشجویی دانشگاه شهید بهشتی با اشاره به تلاش‌ها برای تسهیل حمایت‌های مالی گفت: هدف ما این است که با تکمیل این آمار، بستری برای حمایت عملی از این قشر فراهم شود.

وی همچنین افزود : طبق پیگیری‌های صورت گرفته، صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم بخشی از تسهیلات خود را برای حمایت از مراکز خوابگاهی و دانشجوییِ آسیب‌دیده اختصاص داده است.

معاون دانشجویی دانشگاه شهید بهشتی پیشنهاد افزود: پیشنهاد ما نیز به صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم این است که دانشجویان آسیب دیده جنگ نیز مورد حمایت قرارگیرند و یک مکانیزمی برای ارائه وام‌های ضروری به این دانشجویان ایجاد شود؛ مکانیزمی که می‌تواند از طریق صندوق‌های داخلی دانشگاه‌ها یا از طریق برنامه‌های پیش‌بینی شده صندوق رفاه دانشجویان برای مراکز خوابگاهی و دانشجوییِ آسیب‌دیده، اجرا شود.

کد مطلب 6822256
زهرا سیفی

