به گزارش خبرگزاری مهر، اداره خدمات و رفاه دانشجویان دانشگاه علامه طباطبائی با صدور اطلاعیه‌ای اعلام کرد که این اداره در نظر دارد به دانشجویان آسیب‌دیده از جنگ ۱۲ روزه و جنگ رمضان، تسهیلات ضروری ارائه دهد.

دانشجویانی که محل سکونت آنان در شهرهای جنگ‌زده قرار داشته و واحد مسکونی، لوازم خانگی یا سلامت آنان آسیب دیده است می‌توانند تا تاریخ ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۵، برای ارائه مدارک و تأییدیه‌های قانونی از مراجع ذی‌صلاح ازجمله ستاد مدیریت بحران، شهرداری، فرمانداری، استانداری و…، جهت ثبت درخواست، با امور دانشجویی دانشکده یا کارشناس ستادی خود تماس برقرار کنند.

بهره مندی از هرگونه تسهیلات دانشجویی، منوط به ارائه این مدارک و تأییدیه های قانونی در مهلت اعمال شده است.

جزئیات میزان تسهیلات و نحوه پرداخت متعاقباً اطلاع رسانی خواهد شد.