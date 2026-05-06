۵۶ هزار نفر در جشنواره قرآن دانشگاهیان علوم پزشکی کشور ثبت نام کردند

به گزارش خبرگزاری مهر، جواد باقری در بازدید از دبیرخانه بخش تیمی سیامین جشنواره قرآن و عترت دانشگاهیان علوم پزشکی کشور در زنجان، با اشاره به افزوده شدن بخش تیمی و جهش کمّی جشنواره قرآن و عترت، افزود: تحول بنیادین در این دوره از جشنواره قرآن و عترت وزارت بهداشت روی داده است.
وی، ورود هوش مصنوعی تا برگزاری بخش تیمی جشنواره را از جمله تغییرات ایجاد شده در این جشنواره بیان کرد و گفت: این دوره با رویکردی کاملاً مشارکتی و با بهرهگیری از فناوریهای نوین، با ۱۱ بخش و ۷۳ رشته مختلف برگزار می شود که شرکت کنندگان در سه حوزه استادی، کارمندی و دانشجویی به رقابت می پردازند.
رئیس اداره قرآن و عترت وزارت بهداشت گفت: در جشنواره سیام با افزودن بخش تیمی و طراحی رشتههای نوین، شاهد رشد کمّی و کیفی قابل توجهی در مشارکت اساتید، کارکنان و دانشجویان بودهایم.
باقری با اشاره به تجربه ۲۹ دوره برگزاری این جشنواره، اظهار داشت: حاصل برگزاری ۲۵ جلسه فشرده و نزدیک به ۳۰۰ ساعت همفکری میان دانشگاههای علوم پزشکی کشور آیین نامه سیامین دوره جشنواره قرآن و عترت بوده است.
وی تصریح کرد: برای نخستین بار، آییننامه جشنواره نه به صورت تکجانبه، بلکه با مشارکت و همفکری تمام دانشگاهها تدوین شده است که این خود یک تحول بزرگ محسوب میشود.
باقری با اشاره به نوآوریهای این دوره ادامه داد: دو نقطه عطف این جشنواره، ورود هوش مصنوعی به جشنواره و برگزاری بخش تیمی است و تاکنون ۴۰۰ تیم با یک هزار و ۵۰۰ نفر در بخش تیمی ثبتنام کردهاند که این آمار با ادامه مهلت ثبتنام، همچنان رو به رشد است.
وی افزود: در بخش تیمی که برای اولین بار به جشنواره اضافه شده چهار رشته طراحی اولیه شده است که سرودهای آیینی، تواشیح، تعزیه و خودِ رشته تیمی را شامل می شود.
باقری با بیان اینکه علاقه مندان می توانند تا ۳۱ اردیبهشت ماه جاری برای شرکت در این جشنواره ثبت نام کنند، تاکید کرد: اعتبار کل این رویداد با مساعدت معاون فرهنگی دانشجویی وزارت بهداشت تامین شده است.
