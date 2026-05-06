۱۵ شهید و مجروح درحملات سنگین هوایی رژیم صهیونیستی به جنوب لبنان+فیلم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روسیاالیوم، منابع خبری از حملات سنگین رژیم صهیونیستی به جنوب لبنان خبر دادند.

این منابع اعلام کردند که الداوودیه و الغسانیه و السکسکیه در صیدا در جنوب لبنان به شدت بمباران شده است.

منابع لبنانی از شهادت و زخمی شدن شماری بر اثر این حملات ددمنشانه خبر دادند.

خبرنگار المیادین از شهادت ۵ نفر و مجروح شدن ۱۵ نفر در کشتار اشغالگران در السکسکیه خبر داد.

منابع لبنانی از حمله پهپادی رژیم صهیونیستی به یک خودرو در جاده الحضایا در منطقه واقع میان وادی گیلو و شهرک طیر دبا در صور خبر دادند.

همچنین منابع لبنانی از تخریب منزلی در شهرک جبشیت در نبطیه در جنوب لبنان از سوی ارتش رژیم صهیونیستی خبر دادند.