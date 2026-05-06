۱۶ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۸:۲۲

۱۵ شهید و مجروح درحملات سنگین هوایی رژیم صهیونیستی به جنوب لبنان+فیلم

منابع خبری از حملات سنگین هوایی رژیم صهیونیستی به جنوب لبنان و شهید و زخمی شدن شماری بر اثر آن خبر دادند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روسیاالیوم، منابع خبری از حملات سنگین رژیم صهیونیستی به جنوب لبنان خبر دادند.

این منابع اعلام کردند که الداوودیه و الغسانیه و السکسکیه در صیدا در جنوب لبنان به شدت بمباران شده است.

منابع لبنانی از شهادت و زخمی شدن شماری بر اثر این حملات ددمنشانه خبر دادند.

خبرنگار المیادین از شهادت ۵ نفر و مجروح شدن ۱۵ نفر در کشتار اشغالگران در السکسکیه خبر داد.

منابع لبنانی از حمله پهپادی رژیم صهیونیستی به یک خودرو در جاده الحضایا در منطقه واقع میان وادی گیلو و شهرک طیر دبا در صور خبر دادند.

همچنین منابع لبنانی از تخریب منزلی در شهرک جبشیت در نبطیه در جنوب لبنان از سوی ارتش رژیم صهیونیستی خبر دادند.

