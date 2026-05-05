هدف قرار گرفتن ارتش لبنان در حمله رژیم صهیونیستی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آر تی، ارتش لبنان با صدور بیانیه ای اعلام کرد، یک افسر و یک سرباز ارتش این کشور در جریان حمله رژیم صهیونیستی در منطقه کفرا- بنت جبیل هدف قرار گرفتند و زخمی شدند.

بر اساس این گزارش، نظامیان مذکور در حال گشت زنی میان مراکز ارتش در این منطقه بودند که هدف قرار گرفتند.

جنگنده های صهیونیستی با نقض مجدد آتش بس طی روز گذشته چندین حمله علیه مناطق مختلف لبنان و روستاهای جنوب این کشور انجام دادند.

روز گذشته نیز نعیم قاسم دبیرکل حزب الله اعلام کرد که در سایه تجاوزات رژیم صهیونیستی عملا هیچ آتش بسی در لبنان وجود ندارد.