تداوم نقض آتش بس و ویرانگری رژیم صهیونیستی در جنوب لبنان+فیلم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از النشره، منابع لبنانی از تداوم حملات رژیم صهیونیستی به جنوب لبنان خبر دادند.
یک پهپاد اسرائیلی موتور سیکلتی را در شهرک حریص در بنت جبیل در جنوب لبنان هدف قرار داد.
در جویا نیز یک موتور سیکلت هدف حمله هوایی قرار گرفت و شهرک فرون نیز از سوی پهپاد اسرائیلی هدف قرار گرفت.
شهرک النمیریه نیز از سوی جنگنده های اسرائیلی بمباران شد.
شهرک صفد البطیخ نیز هدف حمله پهپادی رژیم صهیونیستی قرار گرفت.
منابع لبنانی از ویرانگری رژیم صهیونیستی در شهرک های جبشیت و عرب صالیم در جنوب لبنان خبر دادند.
همزمان منابع خبری از ویرانی گسترده ای که حملات رژیم صهیونیستی در دیرالزهرانی در جنوب لبنان به بار آورده است، خبر دادند.
همزمان وزارت بهداشت لبنان اعلام کرد که در حمله هوایی رژیم صهیونیستی به شهرک صریفا در جنوب لبنان ۵ نفر از جمله ۴ امدادگر زخمی شدند.
