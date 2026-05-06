۹ شهید و زخمی در حمله هوایی رژیم صهیونیستی به شرق لبنان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از النشره، مرکز فوریت های پزشکی وابسته به وزارت بهداشت لبنان در بیانیه ای اعلام کرد: حمله اسرائیل به شهرک زلایا در بقاع در شرق لبنان به شهادت چهار نفر از جمله دو زن و یک مرد سالخورده و زخمی شدن پنج نفر از جمله یک کودک و سه زن منجر شده است.

همزمان الاخبار از شهادت شهردار زلایا با همسرش در جریان حمله رژیم صهیونیستی به منزل او خبر داد.

منابع لبنانی از حمله هوایی رژیم صهیونیستی به شهرک الریحان در منطقه جزین خبر دادند.

این منابع همچنین به حمله توپخانه ای ارتش رژیم صهیونیستی به حومه شهرک المنصوری اشاره کردند.

منابع لبنانی از حملات توپخانه رژیم صهیونیستی به شهرک های ارنون و یحمر الشقیف خبر دادند.

جنگنده های اسرائیلی حبوش، کفرجوز، خربه سلم در جنوب لبنان و زلایا و قلیا در بقاع در شرق لبنان را در راستای تداوم نقض آتش بس لبنان بمباران کردند.

همچنین خبرگزاری لبنان به حمله جنگنده های اسرائیلی به شهرک بیوت السیاد و نیز شهرک کونین در جنوب لبنان اشاره کرد.