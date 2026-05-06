به گزارش خبرنگار مهر، سید حسین جعفری عصر چهارشنبه در نشست با مدیرکل کتابخانه‌های عمومی استان بوشهر و رئیس اداره کتابخانه‌های عمومی شهرستان دشتستان با اشاره به اینکه کتابخانه عمومی تنها مرکز فرهنگی شهر تنگ ارم است، از این نهاد به عنوان سنگر فرهنگی منطقه یاد کرد و خواستار توجه ویژه به کارکردهای فرهنگی و اجتماعی آن شد.



بخشدار ارم با استناد به پیشینه غنی فرهنگی بخش ارم و وجود بیش از ۴۰ اثر ثبت‌شده ملی با ماهیت عمدتاً فرهنگی، این منطقه را دارای ظرفیتی بالقوه برای تبدیل‌شدن به یک قطب فرهنگی دانست.

وی همچنین با گرامیداشت یاد و خاطره مرحوم منوچهر آتشی، شاعر معاصر و چهره ماندگار استان و کشور که از مفاخر این منطقه است، بر ضرورت معرفی هرچه بیشتر شخصیت‌های علمی و فرهنگی بخش به نسل جوان تأکید کرد.



جعفری با انتقاد از نبود ادارات تخصصی فرهنگی نظیر اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی، میراث فرهنگی و گردشگری، کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان ، مراکز علمی کاربردی و دانشگاهی ،سازمان تبلیغات اسلامی و نهاد نماز جمعه در این بخش، تنها راه پیشبرد اهداف فرهنگی را هماهنگی بیشتر میان دو دستگاه متولی، یعنی کتابخانه‌های عمومی و آموزش و پرورش عنوان کرد.

وی افزود: برای جبران این خلأ ساختاری، باید از تمامی ظرفیت ادارات مستقر در بخش برای اجرای برنامه‌های فرهنگی مشترک استفاده شود.



بخشدار ارم با اشاره به وضعیت موجود فضاهای کتابخانه‌ای، از فعالیت تنها دو کتابخانه عمومی در این بخش خبر داد که یکی در شهر تنگ ارم (مرکز بخش) و دیگری در روستای رود فاریاب قرار دارد. وی این تعداد را برای پوشش نیازهای مطالعاتی جمعیت منطقه ناکافی خواند.



جعفری مهم‌ترین مطالبه مردم در حوزه کتابخوانی را احداث یک باب کتابخانه عمومی در روستای دهرود سفلی، واقع در محدوده شهر باستانی دهرود، عنوان کرد و از اهدای زمین مناسب از سوی اهالی این روستا برای این امر خداپسندانه خبر داد و گفت: مطالبه جدی مردم دهرود سفلی برای احداث کتابخانه در این منطقه تاریخی را با جدیت پیگیری خواهیم کرد.