«کاروان خدمت» به روستای دهرود سفلی بخش ارم سفر کرد

سید حسین جعفری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: شرکت کنندگان در این کاروان خدمت در بدو ورود به روستای دهرود سفلی، ابتدا به زیارت گلزار شهدای این روستا رفتند و ضمن ادای احترام و قرائت فاتحه، با نثار گل و عطرافشانی مزار مطهر، با آرمانهای والای ۴ شهید سرافراز روستا تجدید میثاق کردند.

بخشدار بخش ارم افزود: مسئولان بخش همچنین از جاده دسترسی اختصاصی احداث شده برای این مکان مقدس نیز بازدید به عمل آوردند.



وی گفت: پس از این مراسم، کاروان خدمت در مسجد صاحب الزمان(عج) میز خدمت با حضور پرشور مردم این روستا تشکیل داد و مسئولان ادارات دولتی بخش ارم به صورت چهره به چهره به سوالات و درخواستهای متعدد اهالی پاسخ گفتند.

بخشدار ارم گفت: در حاشیه میز خدمت، اهالی شریف روستا مهمترین مشکلات خود از جمله عدم تأمین راننده برای آمبولانس اختصاصی روستا طی چند سال گذشته، تأمین آسفالت جاده دسترسی اختصاصی گلزار شهدا، احداث جاده دسترسی بین مزارع حاشیه سد دهرود جهت ایجاد محل تفرجگاهی و تفریحی برای اهالی، تفکیک سرانه مصرف آب روستایی نسبت به آپارتمان نشینی در شهرها، ضرورت احداث شهرک گلخانه ای و شهرک دامپروری برای اشتغالزایی، نیاز مبرم به نصب فیلتر تصفیه آب خانگی، فقدان زمین مناسب برای احداث سایت دفع پسماند با وجود تولید روزانه ۸ ماشین زباله را مطرح کردند که مقرر شد در کارگروههای تخصصی بخشداری بررسی و پیگیری شود





بخشدار ارم افزود: در حاشیه این میز خدمت، طی مراسمی از خانواده های معظم شهدای روستای دهرود سفلی تجلیل شد.

وی یادآور شد: همچنین کاروان خدمت با بازدید از تعدادی از خانواده های بی بضاعت و محروم روستا، از نزدیک در جریان مشکلات معیشتی و مسکن آنان قرار گرفت و دستور پیگیری فوری مطالبات ایشان را صادرشد.

بازدید از پروژههای عمرانی و زیرساختی

وی اضافه کر: در ادامه این سفر میدانی، از پروژه های کلان توسعه ای روستا از جمله سد نیمه تمام دهرود که از ظرفیت ذخیره سازی سه برابری سد تنگ ارم برخوردار است بازدید شد.

بخشدار ارم تأکید کرد: در صورت تأمین اعتبار و بهره برداری نهایی از این سد، آب کشاورزی پایدار برای تمامی اراضی دهرودین تأمین شده و شاهد رونق و شکوفایی چشمگیر بخش کشاورزی و باغداری خواهیم بود.

وی بیان کرد: بازدید از زمین ۲ هزار و ۵۰۰ مترمربعی اهدایی برای احداث پاسگاه پلیس، زمین اهدایی سالن ورزشی و زمین اهدایی کتابخانه عمومی روستا بخش دیگری از این برنامه بود.

بخشدار ارم گفت: سالن آمفی تئاتر ۴۰۰ مترمربعی که در دو بخش ارم و بوشکان بی نظیر توصیف شده است، به صورت رسمی افتتاح شد.

وی ضمن اعلام نیاز مبرم این سالن به تجهیز سیستمهای صوتی و صندلی، قول مساعد برای پیگیری بودجه تجهیز آن را داد.

وی بیان کرد: سیستم پایش تصویری سامانه دوربینهای مداربسته روستا شامل ۲۲ دستگاه دوربین که تمامی مبادی ورودی، خروجی و نقاط داخلی روستا را پوشش میدهد، با هدف ارتقای امنیت به بهره برداری رسید.



جعفری از زحمات جهادی امین قاسمی، دهیار پرتلاش روستای دهرود سفلی و حمایت های بی دریغ رئیس و اعضای شورای اسلامی روستا در جهت تأمین زیرساختهای فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی تقدیر کرد.