تعریض و بهسازی محور «تنگ ارم- دهرود» آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر، مدیرکل راهداری و حمل و نقل جادهای استان بوشهر ظهر شنبه در این آئین گفت: جاده کنونی «تنگ ارم- دهرود» جوابگوی ترافیک فعلی نیست، از این رو بهسازی ارتقای آن به جاده اصلی در دستور کار قرار گرفته است.
فرزاد رستمی افزود: پیش از این ۱۴ کیلومتر از این محور تعریض و بهسازی شده بود و امروز ۳ کیلومتر با اعتبار ۴۵ میلیارد تومان اجرایی میشود.
رستمی اظهار داشت: تلاش داریم با تأمین اعتبار موردنیاز، بهسازی ۴ کیلومتر باقی مانده این محور هم طی سال جاری آغاز و همه مسیر «تنگ ارم- دهرود» به جاده اصلی تبدیل شود.
اختصاص یک چهارم اعتبارات دشتستان به حوزه راهداری
فرماندار دشتستان نیز گفت: ارتقای محور «تنگ ارم- دهرود» از مطالبههای اصلی مردم بخش ارم بوده که به همت راهداری در مسیر تکمیل قرار گرفته است.
احمد دشتی یادآور شد: راه به عنوان یکی از مهمترین مؤلفههای توسعه مورد توجه است و در همین راستا یک چهارم اعتبارات شهرستان به این حوزه اختصاص یافته است.
دشتی تاکید کرد: اکنون در سطح شهرستان پروژههای متعدد راهداری فعال میباشد که با تکمیل آنها، شاهد ارتقای ایمنی تردد و رضایت اهالی شهرستان و سایر کاربران جادهای خواهیم بود.
افتتاح یا آغاز ۲۰ پروژه راهداری در دشتستان
رئیس اداره راهداری و حمل و نقل جادهای شهرستان دشتستان هم بیان کرد: در هفته دولت امسال ۲۰ پروژه با اعتبار ۳۰۰ میلیارد تومان در حوزه راهداری افتتاح یا آغاز شد.
سامان قلی پور اظهار کرد: بهره برداری از پروژههای تعریض و بهسازی محورهای «سعدآباد به جطوط»، «عطیبه»، فاز اول «سعدآباد و وحدتیه»، حذف پیچهای حادثه خیز برق در گردنه دالکی- کنارتخته، اصلاح ورودی «دهقاید» و شروع عملیات اجرایی بهسازی محور «تنگ ارم- دهرود» از شاخص ترین پروژههای راهداری دشتستان در هفته دولت بود
نظر شما