استاندار تهران: ۶۰ هزار واحد مسکونی در جنگ تحمیلی سوم آسیب دید

استاندار تهران با اعلام اینکه در جنگ تحمیلی سوم حدود ۶۰ هزار واحد مسکونی، ۱۱ هزار و ۵۰۰ وسیله نقلیه و ۴۶۶ واحد صنعتی در استان دچار خسارت شده‌اند، گفت: روند ارزیابی و جبران خسارت‌ها با شتاب بیشتری در دستگاه‌های مسئول پیگیری می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، محمدصادق معتمدیان روز سه‌شنبه در حاشیه جلسه ستاد بازسازی و نوسازی استان تهران اظهار داشت: در این جلسه که با حضور مدیران دستگاه‌های ذی‌ربط برگزار شد، شهرداری تهران، بنیاد مسکن، بیمه ایران و اداره کل صمت آخرین گزارش عملکرد خود در حوزه بازسازی و جبران خسارت‌ها را ارائه کردند.

وی با اشاره به اینکه در جنگ تحمیلی سوم حدود ۶۰ هزار واحد مسکونی در سطح استان تهران آسیب دیده‌اند، افزود: این خسارت‌ها عمدتاً جزئی و در درجه یک تا چهار بوده و بخش قابل توجهی از واحدهای نیازمند مقاوم‌سازی و تعمیرات جزئی، بازسازی شده‌اند.

استاندار تهران با بیان اینکه برای واحدهای نیازمند تخریب و بازسازی کامل، روند اداری طولانی شده است، خاطرنشان کرد: در این جلسه تأکید شد که شهرداری تهران و بنیاد مسکن در شهرستان‌ها سرعت و راندمان کار را در این بخش افزایش دهند.

معتمدیان در خصوص خسارت خودروها نیز گفت: حدود ۱۱ هزار و ۵۰۰ وسیله نقلیه در استان تهران آسیب دیده‌اند که حدود ۴۰ درصد کل خودروهای خسارت‌دیده کشور را شامل می‌شود. وی افزود: بیمه ایران موظف به ارزیابی و تشکیل پرونده شده و تاکنون بیش از ۸ هزار و ۵۰۰ خودرو ارزیابی شده‌اند؛ بخشی از خسارت‌ها از محل اعتبارات جنگ ۱۲ روزه پرداخت شده و مابقی پس از تأمین منابع، در اسرع وقت پرداخت خواهد شد.

استاندار تهران درباره خسارت واحدهای صنعتی و تولیدی یادآور شد: ۴۶۶ واحد صنعتی در جریان جنگ تحمیلی آسیب دیده‌اند که پرونده آن‌ها در اداره کل صمت تشکیل و ارزیابی اولیه انجام شده است. ارزیابی نهایی این واحدها بر اساس دستورالعمل ستاد بازسازی کشور از طریق مرکز وکلای قوه قضائیه انجام می‌شود که به دلیل پیچیدگی‌ها، روند کندی دارد، اما امیدواریم با همکاری وزارت صمت، مشکلات آن‌ها حل‌وفصل شود.

معتمدیان در پایان با اشاره به مصوبات این جلسه تأکید کرد: مقرر شد مشکلات موجود در روند جبران خسارت مردم جمع‌بندی و در دولت مطرح شود و همچنین برای دستگاه‌های ذی‌ربط ارسال گردد تا خدمات‌رسانی به آسیب‌دیدگان شتاب بیشتری یابد. وی همچنین گفت: مردم می‌توانند شکایات خود را از طریق واحدهای بازرسی دستگاه‌های مربوطه (شهرداری در تهران، بنیاد مسکن در شهرستان‌ها، صمت برای واحدهای صنعتی و بیمه ایران برای خودروها) یا از طریق سامانه سامد به شماره ۱۱۱ به بازرسی استانداری اطلاع دهند.