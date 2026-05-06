به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام والمسلمین سید حسین حسینی عصر چهارشنبه در جریان بازدید از دو واحد تولیدی در شهرستانهای دهگلان و سنندج، با اشاره به سیاستهای کلان قوه قضاییه در حمایت از تولید، اظهار داشت: دستگاه قضایی استان در مسیر حمایت از تولید مشروع و قانونی حرکت میکند و تلاش دارد در کنار صیانت از حقوق بیتالمال، زمینه حمایت از سرمایهگذاریهای قانونی را نیز فراهم کند.
وی با بیان اینکه حمایت از تولید از اولویتهای اصلی دستگاه قضایی است، افزود: در همین راستا ستاد اقتصاد مقاومتی دادگستری استان با برگزاری جلسات تخصصی و بازدیدهای میدانی از واحدهای تولیدی فعال، نیمهفعال و راکد، در تلاش است موانع پیشروی تولیدکنندگان را شناسایی و برای رفع آنها اقدام کند تا از بیکاری جلوگیری شده و اشتغال در استان تقویت شود.
رئیسکل دادگستری استان ادامه داد: مشکلات واحدهای تولیدی در کارگروههای فنی و حقوقی بررسی شده و پس از ارزیابی کارشناسی، در ستاد اقتصاد مقاومتی دادگستری استان با حضور اعضای ذیربط مورد تصمیمگیری نهایی قرار میگیرد.
حجتالاسلام والمسلمین حسینی در بخش دیگری از سخنان خود تصریح کرد: در خصوص یکی از واحدهای تولیدی، مقرر شد نتیجه پیگیریهای انجامشده درباره موضوع در حال رسیدگی در مراجع ذیربط ظرف هفته آینده به دبیرخانه ستاد اعلام شود و در صورت نیاز، موضوع در شورای دستگاههای نظارتی مطرح خواهد شد.
وی همچنین درباره واحد تولیدی دیگر خاطرنشان کرد: مقرر شد جلسه مشترک ستاد اقتصاد مقاومتی و شورای حفظ حقوق بیتالمال با هدف بررسی طرح توسعه و کمک به رونق تولید و افزایش اشتغال برگزار و پیگیریهای لازم انجام شود.
