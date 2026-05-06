بازدید عباس صالحی از مؤسسه کمک به توسعه فرهنگ و هنر

به گزارش خبرگزاری مهر، در جریان این بازدید، سیدعباس صالحی، با اشاره به پیشینه موضوع اقتصاد فرهنگ در ادوار مختلف وزارت، بر ضرورت رفع پراکندگیهای نهادی در این حوزه تاکید کرد.
وی گفت: «اگرچه موضوع اقتصاد فرهنگ همواره در دستور کار دولتهای مختلف قرار داشته، اما همواره شاهد نوعی پراکندگی نهادی و برنامهای در این عرصه بودهایم. در این میان، اقدامات اخیر مؤسسه کمک به توسعه فرهنگ و هنر که توانسته است این پراکندگیها را در حوزههای مختلف تجمیع کند، اتفاقی مثبت و گامی رو به جلو محسوب میشود.»
وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در ادامه با تبیین ضرورت تدوین شبکه اقدامات راهبردی افزود: «در حوزه اقتصاد فرهنگ نیازمند طراحی یک زنجیره منسجم از اقدامات هستیم. "سند عام اقتصاد فرهنگ" باید به عنوان حلقهی اتصال میان معاونتها، انجمنها و بخشهای مختلف وزارتخانه عمل کرده و هماهنگی لازم را ایجاد نماید. هدف نهایی ما در این مسیر، تثبیت جایگاه مؤسسه به عنوان نهاد واسط و پل ارتباطی میان دولت، حاکمیت و نهاد اجتماع است.»
مؤسسه کمک به توسعه فرهنگ و هنر؛ پلتفرم تسهیلگری و پل ارتباطی میان حاکمیت و فرهنگ
در جریان این بازدید، سیدصادق پژمان، مدیرعامل مؤسسه، به تبیین جایگاه جدید و راهبردی این مجموعه پرداخت.
وی با تأکید بر رویکرد تحولی مؤسسه در دوره جدید اظهار داشت: «در مجموع، نگاه ما این است که مؤسسه جایگاه خود را به عنوان یک "نهاد واسط و حلقه میانی" بین حاکمیت و زیستبوم اقتصاد فرهنگ تثبیت کند. هدف ما عبور از الگوهای حمایت سنتی و ارتقای مؤسسه به یک جایگاه پلتفرمی با تمرکز بر تسهیلگری و سرمایهگذاری هوشمند در این حوزه است؛ به طوری که هم بتواند از کسبوکارهای حوزهی فرهنگ و هنر حمایتهای زیرساختی به عمل آورد و هم در سوی دیگر، مطالبات و نیازهای این حوزه را از بخش دولتی و حاکمیتی پیگیری و دنبال کند.»
وی افزود: «این رویکرد جدید، مسیر حرکت مؤسسه را در سال جاری به سمت توسعه مدلهای نوین سرمایهگذاری، تسهیلگری برای حضور حداکثری بخش خصوصی و ابزارسازی اقتصادی هدایت خواهد کرد تا گامی عملی در جهت توانمندسازی پایدار فعالان فرهنگ و هنر برداشته شود.»
نظر شما