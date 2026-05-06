به گزارش خبرنگار مهر، شهریار خواجه صالحانی، شامگاه چهارشنبه در آیین تجلیل از معلمان نوشهر با بیان جایگاه والای معلمان در تربیت نسلهای آینده، بر اهمیت نقش آنان در شکلدهی موفقیتهای ملی و بینالمللی تأکید کرد.
خواجه صالحانی با یادآوری فداکاریهای معلمان در دوران دفاع مقدس، از جمله معلمان بارداری که در کنار دانشآموزان خود به شهادت رسیدند، گفت: معلمان ما همواره سنگر علم و اخلاق را حفظ کردهاند و امروز شاگردانی تربیت شدهاند که در عرصههای ملی و بینالمللی افتخار ایران و انقلاب اسلامی را رقم میزنند.
وی گفت: باید به این افتخار کنیم که از مجموع شهدای کشور، حدود ۳۴۴ نفر دانشآموز و ۱۰ درصد شهدای کشور، معلم و دانشآموز بودند.
وی افزود: موفقیتهای علمی و فرهنگی امروز ایران نتیجه تلاش مستمر و مراقبت دقیق معلمان عزیز است. تربیت دانشآموزانی که امروز در سطح کشور و جهان موفقیتهای چشمگیری کسب کردهاند، مرهون دلسوزی و پشتکار این معلمان است.
داریوش لهراسبی مدیر آموزش و پرورش نوشهر نیز در این مراسم، همچنین یاد و خاطره معلمان و دانشآموزانی که در طول تاریخ با فداکاری و ایثار خود، پایههای آموزش و پرورش را مستحکم کردند، گرامی داشت.
وی از تلاش های فرهنگیان و معلمان تقدیر کرد.
