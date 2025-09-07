به گزارش خبرنگار مهر، یوسف گلشن بعد از ظهر یکشنبه با حضور در منزل آنیسا کفاش، دانشآموز ممتاز رشته ریاضی فیزیک که موفق به کسب رتبه ۱۲ کنکور سراسری شده است، این موفقیت ارزشمند را ارج نهاد و از تلاشها و پشتکار این دانشآموز تجلیل کرد.
در این دیدار که رئیس آموزش و پرورش شهرستان نیز حضور داشت، فرماندار لنگرود ضمن تبریک این دستاورد علمی به خانواده آنیسا کفاش، کسب این رتبه برجسته را حاصل تلاش فردی، همراهی خانواده و حمایت معلمان عنوان کرد.
یوسف گلشن با بیان اینکه موفقیت چنین دانشآموزانی مایه افتخار شهرستان و نظام آموزشی کشور است، اظهار کرد: نخبگان سرمایههای اصلی آینده کشور به شمار میآیند و حمایت از استعدادهای برتر در اولویت برنامههای مسئولان شهرستان قرار دارد.»
وی افزود: شهرستان لنگرود با داشتن دانشآموزان نخبه و استعدادهای برتر، پتانسیل بالایی در حوزه آموزش دارد و این موفقیتها نشاندهنده کیفیت آموزش و محیط پویا و حمایتی این منطقه است.
فرماندار لنگرود همچنین به موفقیتهای چشمگیر دیگر دانشآموزان شهرستان اشاره کرد و گفت: امسال چهار نفر از دانشآموزان لنگرود توانستهاند رتبههای زیر ۵۰ در کنکور سراسری کسب کنند که این امر برگ زرینی در کارنامه آموزشی شهرستان به شمار میرود و امیدبخش آیندهای روشن برای این منطقه است.
وی در پایان ضمن تاکید بر ضرورت حمایت همهجانبه از دانشآموزان نخبه و فراهم کردن زمینههای رشد علمی آنها، گفت: مسئولان شهرستان تمام توان خود را برای ایجاد بستر مناسب آموزشی و فرهنگی به کار خواهند بست تا استعدادهای جوان به بهترین شکل شکوفا شوند.
نظر شما