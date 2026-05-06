فرماندار معمولان: تسهیلات اشتغال باید به دست متقاضیان توانمند برسد

به گزارش خبرنگار مهر، بابک امرایی، عصر چهارشنبه در جلسه شورای اشتغال و سرمایه‌گذاری، بر اولویت اشتغال در شهرستان تأکید کرد.

فرماندار معمولان گفت: در حال حاضر یکی از مطالبات اصلی مردم و جامعه حوزه اشتغال است که باید با برنامه‌ریزی هدفمند و تمرکز توان بر این حوزه، مطالبات مردم محقق شود.

تحقق ۱۲۵ درصدی اشتغال در سال گذشته

امرایی افزود: با گزارش اعضا، آمار اشتغال شهرستان معمولان در سال گذشته تحقق ۱۲۵ درصدی داشته است.

وی ضمن تقدیر از عملکرد مثبت اعضا، انتظار داشت با توجه به نیاز شهرستان، همت بیشتری جهت افزایش این آمار داشته باشند.

امرایی خطاب به اعضای شورای اشتغال و سرمایه‌گذاری گفت: راهنمایی صحیح و هدایت متقاضیان به سرمایه‌گذاری در مسیر سند توسعه راهبردی شهرستان که از سوی استاندار تدوین شده است، علاوه بر تحقق اشتغال، با توجه به ظرفیت‌های شهرستان سودآوری بالایی خواهد داشت.

نظارت جدی بر اعطای تسهیلات و راستی‌آزمایی

فرماندار معمولان با تأکید بر راستی‌آزمایی و نظارت جدی بر روند اعطای تسهیلات اشتغالزایی، افزود: شایسته است دستگاه و متولیان امر با جدیت بر روند راستی‌آزمایی و اعطای تسهیلات نظارت داشته باشند تا این تسهیلات به دست متقاضیان توانمند رسیده و واحدهای کوچک‌مقیاس با حداکثر کارایی فعال شوند.

امرایی با بیان اینکه با توجه به اهمیت اشتغال و سرمایه‌گذاری جلسات به صورت ۱۵ روزه برگزار شوند، ادامه داد: متقاضیان در حوزه‌های گلخانه، آبزی‌پروری، ورزش، پنل‌های خورشیدی، مشاغل خانگی و موارد مندرج در سند توسعه در اولویت تسهیلات باشند.