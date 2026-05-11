به گزارش خبرگزاری مهر، رضا بهراملو ظهر دوشنبه در بازدید از یک گلخانه گل شاخه‌بریده در شهرستان بهار، با اشاره به قابلیت‌های قابل توجه همدان در تولید گل‌های شاخه‌بریده اظهار کرد: توسعه گلخانه‌ها از مهم‌ترین راهکارها برای افزایش بهره‌وری در بخش کشاورزی و ایجاد اشتغال پایدار در استان به شمار می‌رود.

وی با بیان اینکه به ازای هر هکتار گلخانه تولید گل شاخه‌بریده حدود ۱۰ فرصت شغلی ایجاد می‌شود، افزود: هم اکنون حدود ۹۰ نفر به‌صورت مستقیم و دائمی در واحدهای تولید گل شاخه‌بریده استان همدان مشغول به کار هستند.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان همدان با اشاره به ماهیت اشتغال در بخش‌های مختلف کشاورزی بیان کرد: اشتغال در بسیاری از بخش‌های کشاورزی فصلی است، اما فعالیت در گلخانه‌ها به دلیل استمرار تولید در طول سال، زمینه اشتغال دائمی را فراهم می‌کند و همین موضوع، این بخش را به گزینه‌ای مناسب برای سرمایه‌گذاری تبدیل کرده است.

وی همچنین با تأکید بر فراهم بودن زیرساخت‌های لازم برای سرمایه‌گذاری در حوزه گلخانه‌ای، گفت: به دلیل وجود بازار مناسب، سرمایه‌گذاران در این حوزه نگرانی چندانی برای فروش محصولات خود نخواهند داشت.

بهراملو افزود: تولیدکنندگان این بخش می‌توانند با تمرکز بر ارتقای کیفیت و افزایش کمیت تولید، سهم بیشتری از بازارهای داخلی و صادراتی را به خود اختصاص دهند.

گلخانه مورد بازدید در زمینی به مساحت پنج هزار و ۷۰۰ مترمربع ساخته شده و سالانه حدود ۶۰۰ هزار شاخه گل تولید می‌کند. این واحد تولیدی علاوه بر تأمین بخشی از نیاز بازار داخلی، برای ۱۵ نفر اشتغال مستقیم ایجاد کرده و در توسعه اقتصادی منطقه نقش‌آفرین است.

محصولات این گلخانه علاوه بر عرضه در بازار داخلی، به برخی کشورهای منطقه از جمله کشورهای عربی، ارمنستان و روسیه نیز صادر می‌شود که بیانگر ظرفیت بالای استان همدان در توسعه صادرات محصولات گلخانه‌ای است.