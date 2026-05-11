۲۱ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۵:۵۳

توسعه گلخانه‌ها مهمترین راهکار برای افزایش بهره‌وری در بخش کشاورزی

همدان- رئیس سازمان جهاد کشاورزی همدان گفت: توسعه گلخانه‌ها از مهم‌ترین راهکارها برای افزایش بهره‌وری در بخش کشاورزی و ایجاد اشتغال پایدار در استان به شمار می‌رود.

به گزارش خبرگزاری مهر، رضا بهراملو ظهر دوشنبه در بازدید از یک گلخانه گل شاخه‌بریده در شهرستان بهار، با اشاره به قابلیت‌های قابل توجه همدان در تولید گل‌های شاخه‌بریده اظهار کرد: توسعه گلخانه‌ها از مهم‌ترین راهکارها برای افزایش بهره‌وری در بخش کشاورزی و ایجاد اشتغال پایدار در استان به شمار می‌رود.

وی با بیان اینکه به ازای هر هکتار گلخانه تولید گل شاخه‌بریده حدود ۱۰ فرصت شغلی ایجاد می‌شود، افزود: هم اکنون حدود ۹۰ نفر به‌صورت مستقیم و دائمی در واحدهای تولید گل شاخه‌بریده استان همدان مشغول به کار هستند.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان همدان با اشاره به ماهیت اشتغال در بخش‌های مختلف کشاورزی بیان کرد: اشتغال در بسیاری از بخش‌های کشاورزی فصلی است، اما فعالیت در گلخانه‌ها به دلیل استمرار تولید در طول سال، زمینه اشتغال دائمی را فراهم می‌کند و همین موضوع، این بخش را به گزینه‌ای مناسب برای سرمایه‌گذاری تبدیل کرده است.

وی همچنین با تأکید بر فراهم بودن زیرساخت‌های لازم برای سرمایه‌گذاری در حوزه گلخانه‌ای، گفت: به دلیل وجود بازار مناسب، سرمایه‌گذاران در این حوزه نگرانی چندانی برای فروش محصولات خود نخواهند داشت.

بهراملو افزود: تولیدکنندگان این بخش می‌توانند با تمرکز بر ارتقای کیفیت و افزایش کمیت تولید، سهم بیشتری از بازارهای داخلی و صادراتی را به خود اختصاص دهند.

گلخانه مورد بازدید در زمینی به مساحت پنج هزار و ۷۰۰ مترمربع ساخته شده و سالانه حدود ۶۰۰ هزار شاخه گل تولید می‌کند. این واحد تولیدی علاوه بر تأمین بخشی از نیاز بازار داخلی، برای ۱۵ نفر اشتغال مستقیم ایجاد کرده و در توسعه اقتصادی منطقه نقش‌آفرین است.

محصولات این گلخانه علاوه بر عرضه در بازار داخلی، به برخی کشورهای منطقه از جمله کشورهای عربی، ارمنستان و روسیه نیز صادر می‌شود که بیانگر ظرفیت بالای استان همدان در توسعه صادرات محصولات گلخانه‌ای است.

