به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله سید شرف‌الدین ملک‌حسینی شامگاه چهارشنبه در تجمع مردمی شهر یاسوج با بیان اینکه «حضور مردم ایران برخاسته از عقلانیت، بصیرت و غیرت دینی است»، اظهار کرد: مردان و زنان ایرانی در میدان‌های مختلف با پرچم جمهوری اسلامی ایران ایستادگی کرده‌اند تا مسیر کشور را خودشان تعیین کنند.

وی با اشاره به آموزه‌های دینی و روایات مربوط به آخرالزمان افزود: جامعه‌ای که ولایت الهی را بپذیرد، در مسیر عزت و مقاومت قرار می‌گیرد و کسانی که پای دین خدا می‌ایستند، هرچند روزهای سختی پیش‌رو دارند، اما سرانجام به عزت و آرامش الهی خواهند رسید.

نماینده مردم استان در مجلس خبرگان رهبری با اشاره به اینکه نباید اجازه داد پس از جنگ، معیشت مردم مورد محاصره یا تهدید قرار گیرد، تصریح کرد: پایان آتش‌بس، آغاز مرحله‌ای تازه است که در آن باید با جهاد اقتصادی و تصمیم‌های عاقلانه، راه پیشرفت کشور حفظ شود.

وی با بیان اینکه اقتصاد مقاومتی به‌معنای ریاضت اقتصادی نیست، گفت: اقتصاد مقاومتی یعنی تدبیر در بهره‌وری، اصلاح مدیریت‌ها و اتکا به توان داخلی؛ نه تحمیل فشار به مردم.

آیت الله ملک حسینی تأکید کرد: آینده انقلاب اسلامی باید آینده‌ای متفاوت و مبتنی بر عقلانیت، پاک‌دستی، و تلاش مستمر سه قوه برای اجرای صحیح قانون و مبارزه با فساد باشد.

وی در پایان از مردم خواست همچنان با امید و بصیرت در صحنه بمانند و افزود: سلام خدا بر مردمی که با غیرت، عزت و ایمان مسیر پیروزی را هموار می‌کنند و در برابر سختی‌ها می‌ایستند.