  1. استانها
  2. کهگیلویه و بویراحمد
۵ مرداد ۱۳۹۴، ۹:۱۹

آیت الله ملک حسینی عنوان کرد:

جانبازان به عهد دفاع از جامعه ایمانی و مرزهای عقیده عمل کردند

جانبازان به عهد دفاع از جامعه ایمانی و مرزهای عقیده عمل کردند

یاسوج – نماینده ولی فقیه در کهگیلویه و بویراحمد گفت: جانبازان به عهد دفاع از جامعه ایمانی و جامعه انسانهای پاک و مرزهای عقیده عمل کردند.

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله سیدشرف الدین ملک حسینی صبح دوشنبه در دیدار با جانبازان شهرستان کنگان افزود: دفاع از خاک کشور دفاع از خاک نیست بلکه دفاع از انسان و ایمان انسان است و این عهد هر انسانی است که غیرت مرزهای خدا را بکشد.

وی تصریح کرد: کسانی که روحیه مردانگی دارند هرگز عزمشان در دفاع از هویت دینی تغییر نمی کند.

آیت الله ملک حسینی خطاب به جانبازان شهرستان کنگان تاکید کرد: شما مصداق کسانی هستید که هرگز آرمانی که انتخاب کردید را تغییر نخواهید داد.

نماینده مردم استان در مجلس خبرگان رهبری یکی از عهدهای خدا با انسان را عهد صبر دانست و گفت: شرایط جانبازی شرایط ساده ای نیست و دردهای زیادی ناشی از مجروحیت به جانبازان فشار می آورد.

وی افزود: به خدا نشان دهید که اگر صبر کردید این صبر و سختی را مجدداً به انتظار اجر و پاداش خدا تحمل خواهید کرد.

آیت الله ملک حسینی تاکید کرد: کسی که چنین صبری کرد خداوند به تعهد خود در قبال این عهدها عمل خواهد کرد.

وی جامعه صبور را جامعه ای موفق دانست و گفت: انسان صبور در پایان از مشکلاتش عبور می کند و بعد از صبر، ظفر خواهد آمد.

نماینده ولی فقیه در کهگیلویه و بویراحمد همچنین به حماسه های مردم جنوب در طول تاریخ اشاره کرد و گفت:  اگر مجاهدتهای مردم بوشهر، هرمزگان و عشایر منطقه نبود ما چیزی به عنوان مرزآبی نداشتیم.

وی بیان کرد: مردم این مناطق با غیرت و شجاعت بیگانگان را از خاک کشور بیرون کردند.

 

کد مطلب 2868102

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها