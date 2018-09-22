تدبیر و اندیشه، سدی محکم در مقابل جنگ اقتصادی دشمن خواهد بود

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله سید شرف الدین ملک حسینی در مراسم رژه نیروهای مسلح استان افزود: اگر روح ایثار و شهادت با وحدت همراه باشد از تمام سختیها عبور خواهیم کرد.

وی با بیان اینکه دشمن ضعفی را احساس کرده که تصمیم به حمله اقتصادی گرفته است، اظهار داشت: باید از خود سوال کنیم چرا ضعف در برابر دشمن نشان داده‌ایم و باید بی تدبیری را کنار گذاشت.

آیت الله ملک حسینی افزود: در هشت سال دفاع مقدس، ملت ایران با حفظ وحدت و اتکا به قدرت الهی و روح مقاومت و ایثار به پیروزی رسید.

وی بیان داشت: برای عبور از مشکلات باید به آرمان‌ها تکیه کرد و ببینیم چه باید کرد تا از مخمصه‌های اقتصادی عبور کنیم.

نماینده ولی فقیه در استان تصریح کرد: باید بدانیم خداوند جامعه ای را که بر پایه حکمت، تدبیر، عزت و مقاومت شکل بگیرد، مدد می‌کند و ما امیدواریم با تدبیر مسئولان فقر، گرانی و مشکلات برطرف شده و با صلابت آنان فسادها و تبعیضها رفع شود.

آیت الله ملک حسینی تاکید کرد: ملت ایران هرگز اجازه نخواهد داد که دشمن با طعمه‌ و مکر و حیله‌ به خواسته هایش برسد.

وی مکتب سید الشهدا را بر پایه توحید و عبودیت، حریت و آزادگی، روح مقاومت و صبوری در برابر سختی‌ها و روح ایثار و شهادت طلبی برای رسیدن به قله‌های تعالی عنوان کرد و گفت: رمز بقای عاشورا اتکا به قدرت الهی و اخلاص تمام عیار در این مسیر بوده است.

آیت الله ملک حسینی اظهار داشت: هشت سال دفاع مقدس تبلور فضائل عاشورایی و کربلایی بود چرا که رزمندگان ایران اسلامی، به قدرت الهی اتکا داشته و دفاع را به مثابه جهاد در راه خدا می‌دانستند و از ارزش‌ها دینی و انقلابی و دین، ملت و خاک کشور دفاع کردند.