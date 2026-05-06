اکبرزاده: نیروی دریایی سپاه برای هر سناریوی دشمن، طرح مقتدرانه دارد

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد اکبرزاده معاون سیاسی نیروی دریایی سپاه امشب در اجتماع مردم بندرعباس در ساحل خلیج فارس اظهار کرد: ترامپ در همه محورها از جمله تغییر نظام، سرقت اورانیوم و تسلط بر تنگه هرمز شکست خورد.

وی با بیان این که ترامپ در تغییر نام خلیج فارس به نامی جعلی هم ناکام ماند و در برابر تسلیم کردن مردم ایران عاجز بود، خاطرنشان کرد: تلاش برای تغییر نظام جمهوری اسلامی و روی کار آوردن رهبری همسو با خود، نه تنها شکست خورد بلکه باعث جوان‌تر شدن مقام معظم رهبری شد.

معاون سیاسی نیروی دریایی سپاه تصریح کرد: ترامپ برای نابودی نیروی دریایی و هوافضای سپاه تمام توان خود را به کار گرفت اما تنها یک رسوایی نظامی برای خود به جای گذاشت.

وی خاطرنشان کرد: طرح سرقت اورانیوم ایران در جنوب اصفهان با رسوایی هم‌راه شد و تلاش برای باز کردن تنگه هرمز و اجرای طرح محاصره دریایی نیز به شکست انجامید.

وی ادامه داد: ترامپ در میز مذاکره با پاسخ دندان‌شکن ایران مواجه شد و «پروژه آزادی» در تنگه هرمز ظرف ۴۸ ساعت عقب نشست.

وی در پایان اظهار داشت: نیروی دریایی سپاه با نقشه جدید ثابت کرد ایران بر تنگه هرمز مسلط است و هر حمله احتمالی با طرحی خارج از محاسبات دشمن مواجه خواهد شد.