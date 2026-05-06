۱۶ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۲۳:۲۰

اکبرزاده: نیروی دریایی سپاه برای هر سناریوی دشمن، طرح مقتدرانه دارد

بندرعباس-معاون سیاسی ندسا گفت: از تغییر نام خلیج فارس تا عقب‌نشینی ۴۸ ساعته در تنگه هرمز فقط گوشه‌ای از شکست‌های ترامپ در مواجهه با ملت ایران است و سپاه برای هر سناریویی آماده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد اکبرزاده معاون سیاسی نیروی دریایی سپاه امشب در اجتماع مردم بندرعباس در ساحل خلیج فارس اظهار کرد: ترامپ در همه محورها از جمله تغییر نظام، سرقت اورانیوم و تسلط بر تنگه هرمز شکست خورد.

وی با بیان این که ترامپ در تغییر نام خلیج فارس به نامی جعلی هم ناکام ماند و در برابر تسلیم کردن مردم ایران عاجز بود، خاطرنشان کرد: تلاش برای تغییر نظام جمهوری اسلامی و روی کار آوردن رهبری همسو با خود، نه تنها شکست خورد بلکه باعث جوان‌تر شدن مقام معظم رهبری شد.

معاون سیاسی نیروی دریایی سپاه تصریح کرد: ترامپ برای نابودی نیروی دریایی و هوافضای سپاه تمام توان خود را به کار گرفت اما تنها یک رسوایی نظامی برای خود به جای گذاشت.

وی خاطرنشان کرد: طرح سرقت اورانیوم ایران در جنوب اصفهان با رسوایی هم‌راه شد و تلاش برای باز کردن تنگه هرمز و اجرای طرح محاصره دریایی نیز به شکست انجامید.

وی ادامه داد: ترامپ در میز مذاکره با پاسخ دندان‌شکن ایران مواجه شد و «پروژه آزادی» در تنگه هرمز ظرف ۴۸ ساعت عقب نشست.

وی در پایان اظهار داشت: نیروی دریایی سپاه با نقشه جدید ثابت کرد ایران بر تنگه هرمز مسلط است و هر حمله احتمالی با طرحی خارج از محاسبات دشمن مواجه خواهد شد.

