فاطمی: اقتدار امروز اسلام و روحانیت با هیچ زمانی قابل مقایسه نیست 

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین سید ابوالحسن فاطمی صبح پنجشنبه در دیدار قائم‌مقام سازمان تبلیغات اسلامی و جمعی از اساتید طرح حوزه معارف اسلام ناب در شهرکرد با اشاره به اینکه انحراف و تحریف در مسیر روشن اسلام امری معمول بوده است، اظهار کرد: فرقه‌ها و دستجاتی در طول تاریخ تولد یافتند که فاصله‌ای اندک یا شکاف‌های عمیق با اسلام ناب داشتند و امروز هم از این دست فِرق انحرافی وجود دارد.

نماینده ولی فقیه در استان چهارمحال و بختیاری با ذکر اینکه مسجد سنگر علما و مروجان دین بوده و همواره حفظ شده است، ادامه داد: اقتدار امروز اسلام و روحانیت با هیچ زمان قابل مقایسه نیست و این اختصاص به داخل مملکت ندارد بلکه به برکت نهضت امام خمینی (ره) در بسیاری نقاط جهان، میلیون‌ها شیعه زیست می‌کنند.

«حوزه معارف اسلام ناب» عامل تقویت عقیدتی و معنوی جامعه است

فاطمی با تأکید بر اینکه دشمنان و مخالفان اسلام مشکلات اقتصادی و معیشتی را به پای روحانیت و علما می‌نویسند، افزود: این تبلیغات سوء باعث فریب و جدایی بخشی از مردم می‌شود. به برکت انقلاب و خون شهدای والامقام و در رأس، رهبر شهید این سفره معنوی پهن است و امیدواریم با دعای مومنان و مومنات از این گردنه عبور کنیم که فتح و ظفر برای مردم ایران حاصل خواهد شد.

امام جمعه شهرکرد یادآور شد: فتح و نصرت جمهوری اسلامی و ملت ایران در این جنگ تمام‌عیار حق علیه باطل، به فضل الهی گشایش‌های بسیاری ایجاد خواهد کرد، سوءتفاهم‌ها رفع می‌شود، بخش‌هایی از مردم که تحت تاثیر تبلیغات، فریب خورده بودند باز خواهند گشت و کشور به فضل الهی در مسیری عالی قرار می‌گیرد.

فاطمی یادآور شد: سرنوشت اسلام و تشیع با انقلاب اسلامی دست در گردن هم‌اند و موفقیت هر کدام، پیروزی دیگری نیز محسوب می‌شود بنابراین دعا می‌کنیم طرح حوزه معارف اسلام ناب در مسیری که در پیش گرفته موفق باشد.

امام جمعه شهرکرد اظهار کرد: این طرح قطعاً زمینه فکری، عقیدتی و معنوی را برای عموم مردم و مخاطبان ایجاد خواهد کرد و در کنار آن، با دعای امام زمان (عج) مشکلات هم به حداقل خواهد رسید.