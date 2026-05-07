به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا کنعانی صبح پنجشنبه در نشست دانشگاه نور گفت: همکاری مشترک میان اداره‌کل حفاظت محیط زیست مازندران و دانشگاه تربیت مدرس نور منجر به اجرای طرح‌های مؤثر علمی و حفاظتی از جمله تدوین برنامه اقدام ملی حفاظت از فوک خزری شده است.

کنعانی در این نشست با اشاره به سوابق همکاری‌های مشترک اظهار داشت: اجرای سرشماری علمی و مشارکتی پستانداران، تدوین برنامه اقدام ملی حفاظت از فوک خزری، استقرار دبیرخانه دائمی حفاظت از فوک خزری، اجرای پروژه بازوحشی‌سازی گونه مرال و برگزاری کارگاه‌های تخصصی آموزشی از مهم‌ترین دستاوردهای این تعاملات بوده است.

وی افزود: پیوند میان ظرفیت‌های علمی دانشگاه و توان اجرایی محیط زیست می‌تواند نقش مهمی در حفاظت از گونه‌های ارزشمند و ارتقای فرهنگ زیست‌محیطی ایفا کند.

محمدحسین بازگیر مدیرکل دفتر مشارکت‌های مردمی سازمان حفاظت محیط‌زیست نیز با تأکید بر اهمیت نقش دانشگاه‌ها در مردمی‌سازی حفاظت از محیط زیست گفت: بهره‌گیری از توان علمی دانشگاه‌ها برای توسعه فعالیت تشکل‌های مردم‌نهاد و ارتقای کیفیت خانه‌های محیط زیست از اولویت‌های سازمان حفاظت محیط زیست است.

در ادامه این نشست، درباره برگزاری رویدادهای مشترک محیط‌زیستی و توسعه آموزش‌های تخصصی در حوزه تشکل‌های مردم‌نهاد و خانه‌های محیط زیست توافقاتی صورت گرفت.

همچنین نشست بررسی دومین همایش مستندسازان تنوع زیستی و برنامه‌ریزی برای برگزاری سومین دوره این رویداد با مشارکت ذی‌نفعان حوزه محیط زیست برگزار شد.