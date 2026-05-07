به گزارش خبرگزاری مهر، محمدعلی شاه‌حسینی اشاره به بخشنامه دولت و تفویض اختیار به استانداران اظهار داشت: بر اساس تصمیمات اتخاذ شده، فعالیت تمامی دستگاه‌های اجرایی، بانک‌ها و بیمه‌های استان از روز یکشنبه ۲۰ اردیبهشت ماه تا اطلاع ثانوی، از ساعت ۷ صبح الی ۱۳ خواهد بود.

وی، افزود: تمامی دستگاه‌های مشمول، موظف به رعایت دقیق این بخشنامه هستند.

معاون توسعه مدیریت و منابع استاندار یزد در پایان با اشاره به وضعیت فعالیت در روزهای پایانی هفته عنوان کرد: دورکاری روزهای پنجشنبه کماکان و تا اطلاع ثانوی معتبر است اما دستگاه‌های خدمات‌رسان و عملیاتی بر اساس بخشنامه دولت به ارائه خدمات ضروری خواهند پرداخت.