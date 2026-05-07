  1. استانها
  2. سمنان
۱۷ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۰:۵۱

باند سرقت خط لوله نفت در ایوانکی و آرادان ۱۵ سال حبس گرفتند

باند سرقت خط لوله نفت در ایوانکی و آرادان ۱۵ سال حبس گرفتند

سمنان- رئیس دادگستری استان سمنان از اجرای حکم و حبس به مدت ۱۵ سال برای باند سرقت خط لوله نفت در ایوانکی و آرادان خبر داد و گفت: این پرونده ۱۲ محکوم داشته است.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد صادق اکبری صبح پنجشنبه در گفتگو با خبرنگاران به میزبانی دادگستری استان سمنان از صدور حکم ۱۵ سال حبس برای سردسته های باند سرقت سازمان یافته از خطوط لوله نفت در ایوانکی و آرادان خبر داد و بیان کرد: در این پرونده ۱۲ نفر محکوم شدند.

وی در مورد جرم این افراد، توضیح داد: اعضای این باند با انشعاب غیر مجاز و تخریب تاسیسات اقدام به سرقت شبانه بیش از ۴۲۱ هزار لیتر فرآورده نفتی کرده بودند.

رئیس دادگستری استان سمنان با اشاره به اینکه این افراد سلاح غیر مجاز وینچستر نیز نگه داشته بودند، ادامه داد: متهمان در قالب گروه مجرمانه سازمان یافته طی بازه مرداد تا بهمن ۹۹ با تخریب خط لوله نفت و ایجاد انشعاب غیر مجاز اقدام به برداشت غیر قانونی فرآورده نفتی کردند.

اکبری با اشاره به اینکه سردسته این افراد حبس های طولانی مدت و شلاق گرفتند، بیان داشت: علاوه بر زندان ۱۰ متهم دیگر نیز با توجه به دخالت در ارتکاب جرم به حبس از سه تا ۱۰ سال و شلاق محکوم شدند.

وی از تایید این حکم در دیوان عالی کشور خبر داد و اضافه کرد: تمامی محکومان به صورت مساوی و مشترک به رد عین اموال مسروقه فرآورده های نفتی محکوم شدند.

کد مطلب 6822777

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    پربازدیدها

    پربحث‌ها