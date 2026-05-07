باند سرقت خط لوله نفت در ایوانکی و آرادان ۱۵ سال حبس گرفتند

به گزارش خبرنگار مهر، محمد صادق اکبری صبح پنجشنبه در گفتگو با خبرنگاران به میزبانی دادگستری استان سمنان از صدور حکم ۱۵ سال حبس برای سردسته های باند سرقت سازمان یافته از خطوط لوله نفت در ایوانکی و آرادان خبر داد و بیان کرد: در این پرونده ۱۲ نفر محکوم شدند.

وی در مورد جرم این افراد، توضیح داد: اعضای این باند با انشعاب غیر مجاز و تخریب تاسیسات اقدام به سرقت شبانه بیش از ۴۲۱ هزار لیتر فرآورده نفتی کرده بودند.

رئیس دادگستری استان سمنان با اشاره به اینکه این افراد سلاح غیر مجاز وینچستر نیز نگه داشته بودند، ادامه داد: متهمان در قالب گروه مجرمانه سازمان یافته طی بازه مرداد تا بهمن ۹۹ با تخریب خط لوله نفت و ایجاد انشعاب غیر مجاز اقدام به برداشت غیر قانونی فرآورده نفتی کردند.

اکبری با اشاره به اینکه سردسته این افراد حبس های طولانی مدت و شلاق گرفتند، بیان داشت: علاوه بر زندان ۱۰ متهم دیگر نیز با توجه به دخالت در ارتکاب جرم به حبس از سه تا ۱۰ سال و شلاق محکوم شدند.

وی از تایید این حکم در دیوان عالی کشور خبر داد و اضافه کرد: تمامی محکومان به صورت مساوی و مشترک به رد عین اموال مسروقه فرآورده های نفتی محکوم شدند.