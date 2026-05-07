۲۱ کشته و مصدوم در محور یاسوج-اصفهان طی دو هفته اخیر

به گزارش خبرنگار مهر، عباس رسولی صبح پنجشنبه در جلسه شورای ترافیک دنا با اشاره به وقوع دو سانحه دلخراش در محور یاسوج–اصفهان طی دو هفته گذشته، اظهار کرد: متأسفانه این حوادث ۲۱ نفر را به کام مرگ و مصدومیت کشانده که زنگ خطری جدی برای همه مسئولان است.

وی با تأکید بر اینکه ۷۶ کیلومتر از ۸۸ کیلومتر این مسیر در محدوده شهرستان دنا واقع شده، بیان کرد: این محور به دو بخش «سریز تا پاتاوه» و «پاتاوه تا پل‌کتا» تقسیم می‌شود که بخش نخست ناقص چهاربانده شده و بخش دوم همچنان دوخطه است.

فرماندار دنا ناقص بودن عملیات چهاربانده‌سازی در مسیر توت‌نده تا پاتاوه و همچنین دوخطه بودن بخش پاتاوه تا پل‌کتا را از عوامل اصلی افزایش شدت تصادفات در این محور دانست.

وی تکمیل این محور یک ضرورت فوری دانست و گفت: محور یاسوج–اصفهان پرترددترین مسیر استان در هر دو جهت رفت و برگشت است و اگر پروژه‌ها بر اساس اولویت‌بندی واقعی پیش بروند این محور باید در صدر توجه مسئولان حوزه راه سازی کشور قرار گیرد.

رسولی اضافه کرد: با تسریع در روند اجرای پروژه‌های باقی‌مانده، هرچه زودتر شاهد چهارخطه شدن محور ارتباطی یاسوج_اصفهان کامل این مسیر و کاهش چشمگیر حوادث رانندگی باشیم.