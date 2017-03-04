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۱۴ اسفند ۱۳۹۵، ۱۰:۱۰

درکهگیلویه وبویراحمد؛

معاون اول رئیس جمهور از پروژه جاده ملی "پاتاوه-دهدشت" بازدید کرد

معاون اول رئیس جمهور از پروژه جاده ملی "پاتاوه-دهدشت" بازدید کرد

یاسوج- معاون اول رئیس جمهور از قطعه دوم جاده ملی "پاتاوه-دهدشت" در کهگیلویه وبویراحمد بازدید کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، اسحاق جهانگیری صبح شنبه با همراهی مسئولان استانی از روند اجرای این پروژه بازدید کرد.

محور ارتباطی پاتاوه به دهدشت یکی از مهمترین پروژه‌های در دست اجرا در استان کهگیلویه و بویراحمد است که قطعه اول این پروژه در سال ۸۷ مورد بهره برداری قرار گرفت.

این پروژه از مهمترین پروژه های جاده ای در استان و کشور و به طول ۱۳۶ کیلومتر است که در چهار فاز تعریف شده و با بهره برداری از آن مسیر اصفهان به بندر امام ۲۰۰ کیلومتر کمتر می شود.

در این بازدید مشکلات زیر ساختی، تونل ها و دیگر مشکلات این پروژه باحضور غلام محمد زارعی نماینده مردم بویراحمد و دنا در مجلس شورای اسلامی بررسی شد.

کد مطلب 3922486

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