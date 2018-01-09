ایجاد چالش ترافیکی برای شهرستان دنا با احداث راه چهار خطه پاتاوه

به گزارش خبرنگار مهر، عباس بهشتی روی ظهر سه شنبه در جلسه شورای ترافیک استان افزود: ۸۰ کیلومتر از مسیر اصفهان به یاسوج در محدوده شهرستان دنا قرار دارد که اجرای پروژه ۴ خطه پاتاوه باعث بروز مشکلاتی از جمله ایجاد روستاهای پایین دست و بالا دست جاده می شود که وقوع حوادث جانی و مالی از جمله آسیب های آن است.

بهشتی بر لزوم ایجاد زیرگذر و اقداماتی از این دست در نقاط هدفگذاری شده تاکید کرد و بیان داشت: در مسیرهای دوراهی کریک، دارشاهی، گندی خوری، توت نده و... هدفگذاری برای ایجاد زیرگذر و افزایش ضریب ایمنی ضروری است.

وی افزود: تاکنون چندین تصادف منجر به فوت در دوراهی کریک گزارش شده است.

فرماندار دنا به عبور سه رودخانه دائمی و ۱۵ رودخانه فصلی در شهرستان اشاره کرد و گفت: برای عبور و مرور در حوزه ۵ پل روستایی، ۳ پل به تعمیرات نگه داری نیاز دارند.

بهشتی خواستار فعالیت تاکسی های بیسیم به صورت تعاونی در این شهرستان شد و گفت: با استفاده از برگزاری آگهی، مدیریت، نظارت و ارزیابی سخت می شود.