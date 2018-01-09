۱۹ دی ۱۳۹۶، ۱۵:۰۳

فرماندار شهرستان دنا خبر داد:

ایجاد چالش ترافیکی برای شهرستان دنا با احداث راه چهار خطه پاتاوه

یاسوج- فرماندار شهرستان دنا گفت: احداث مسیر چهار خطه پاتاوه بزرگترین چالش ترافیکی را برای شهرستان دنا ایجاد کرده است.

به گزارش خبرنگار مهر، عباس بهشتی روی ظهر سه شنبه در جلسه شورای ترافیک استان افزود: ۸۰ کیلومتر از مسیر اصفهان به یاسوج در محدوده شهرستان دنا قرار دارد که اجرای پروژه ۴ خطه پاتاوه باعث بروز مشکلاتی از جمله ایجاد روستاهای پایین دست و بالا دست جاده می شود که وقوع حوادث جانی و مالی از جمله آسیب های آن است.

بهشتی بر لزوم ایجاد زیرگذر و اقداماتی از این دست در نقاط هدفگذاری شده تاکید کرد و بیان داشت: در مسیرهای دوراهی کریک، دارشاهی، گندی خوری، توت نده و... هدفگذاری برای ایجاد زیرگذر و افزایش ضریب ایمنی ضروری است.

وی افزود: تاکنون چندین تصادف منجر به فوت در دوراهی کریک گزارش شده است.

فرماندار دنا به عبور سه رودخانه دائمی و ۱۵ رودخانه فصلی در شهرستان اشاره کرد و گفت: برای عبور و مرور در حوزه ۵ پل روستایی، ۳ پل به تعمیرات نگه داری نیاز دارند.

بهشتی خواستار فعالیت تاکسی های بیسیم به صورت تعاونی در این شهرستان شد و گفت: با استفاده از برگزاری آگهی، مدیریت، نظارت و ارزیابی سخت می شود.

کد مطلب 4195288

