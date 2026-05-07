۱۷ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۲:۴۲

خسارت به ۱۱ واحد تولیدی و ۸ واحد صنفی زنجان در جنگ رمضان

زنجان – مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان زنجان گفت: در جنگ رمضان، ۱۱ واحد تولیدی و ۸ واحد صنفی در سطح استان آسیب دیدند.

به گزارش خبرگزاری مهر، امیرعلی مسیبی قبل از ظهر پنج شنبه در جلسه شورای برنامه‌ریزی استان زنجان با اشاره به ارزیابی خسارت ها اظهار کرد: بر اساس دستورالعمل معاونت برنامه ریزی وزارت صمت، ارزیابی باید حداقل توسط دو کارشناس رسمی دادگستری انجام شود که واحدهای آسیبدیده به کانون کارشناسان رسمی معرفی شدند.

مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان زنجان گفت: ۱۱ واحد تولیدی به صورت مستقیم و ۱۵ واحد نیز به صورت غیرمستقیم طی جنگ رمضان آسیب دیده اند. همچنین ۸ واحد صنفی خسارت دیده که یک واحد واقع در مقابل حسینیه اعظم به طور کامل تخریب شده است.

مسیبی افزود: همکاران من در تیم های مختلف از اکثر واحدهای تولیدی و صنفی بازدید کردند و گزارش های مشکوک ارسالی از سوی خود واحدها نیز جمعآوری شد.

مدیرکل صمت زنجان در خصوص واحدهای صنفی خاطرنشان کرد: دستورالعمل مشخصی برای این بخش وجود نداشت و به صورت شفاهی اعلام شد که حضور یک کارشناس رسمی کافی است. ارزیابی هشت واحد صنفی انجام شده و نتیجه خسارت از سوی کانون کارشناسان رسمی دادگستری اعلام شده است.

مسیبی با اشاره به یک شرکت تولید کننده شیشه که خسارت به ماشین آلات و تجهیزات آن وارد شده، تصریح کرد: با ارائه تسهیلات به واحدهای صنعتی وصنفی، این واحدها می توانند به چرخه فعالیت بازگردند.

وی ادامه داد: همچنین اگر مصوبه ای در شورا تصویب شود یا کمیته ارزیابی مجدد تشکیل گردد، آماده همکاری هستیم.

کد مطلب 6822876

