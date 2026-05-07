به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام سیداسمعیل حسینی مازندرانی ظهر پنجشنبه با حضور در منزل شهید انتظامی شعبان تیزبخش در روستای اتو شهرستان سوادکوه، ضمن ادای احترام به مقام شامخ این شهید، با مادر این شهید والامقام دیدار و گفتگو کرد.

رئیس عقیدتی سیاسی فراجای مازندران در این دیدار صمیمی، شهدای انتظامی را سند افتخار فراجا دانست و اظهار کرد: اطاعت از ولایت فقیه رمز پیروزی نیروهای انتظامی در تأمین امنیت کشور بوده است.

وی با اشاره به جایگاه والای شهدا افزود: شهادت فقط یک مرگ نیست، بلکه معامله‌ای با خداوند است که بهای آن ابدیت و امنیت یک ملت است و ملت ایران به خوبی می‌دانند که امنیت جامعه ارزان به دست نمی‌آید، بلکه با خون شهدایی همچون شعبان تیزبخش حفظ شده است.

حجت‌الاسلام حسینی مازندرانی با بیان اینکه فراجا تنها یک نیروی نظامی نیست، تصریح کرد: فراجا سنگر امنیت روانی مردم است و امروز دشمن تلاش می‌کند جامعه را دچار ناامنی کند، اما سربازان گمنام و نامدار فراجا با ایثار و از جان‌گذشتگی، قاطعانه با مخلان امنیت مقابله می‌کنند و مردم نیز به حافظان امنیت خود افتخار می‌کنند.

وی ادامه داد: دشمنان شاید بتوانند شهدایی همچون شعبان تیزبخش را از ما بگیرند، اما هرگز قادر نخواهند بود فرهنگ شهادت‌طلبی را از پلیس ایران بگیرند و تا زمانی که چنین مادرانی در سوادکوه و چنین جوانانی در نیروهای مسلح حضور دارند و ولایت فقیه محور وحدت کشور است، امنیت ایران اسلامی مستحکم‌تر از گذشته تداوم خواهد داشت.

رئیس عقیدتی سیاسی فراجای مازندران در پایان، ولایتمداری مردم در صحنه‌های مختلف را خنثی‌کننده توطئه‌های دشمنان دانست و گفت: مردم ایران، به‌ویژه نسل جوان، حتی در سخت‌ترین شرایط و در دوران جنگ تحمیلی اخیر نشان داده‌اند که در برابر دشمنان این ملت عقب‌نشینی نکرده و همواره حامی فرزندان خود در نیروهای مسلح بوده‌اند.