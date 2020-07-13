سلامت و صلابت نیروهای مسلح/ نیروی انتظامی نهادی انقلابی است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید اسماعیل حسینی مازندرانی امروز دوشنبه در مراسم تکریم و معارفه رئیس عقیدتی سیاسی شهرستان الیگودرز که با حضور مسئولین شهرستان و فرماندهان و مدیران انتظامی برگزار شد، اظهار داشت: هر یک از دستاوردهای انقلاب شکوهمند اسلامی ایران نتیجه مجاهدت‌ها، ایثار، زحمات و خون شهیدان ارزشمندی است که در نهضت بزرگ اسلام نقش داشتند.

وی، افزودند: سازمان مقدس پلیس یکی از دستاوردهای بزرگ همان مجاهدت‌ها است که باید ضمن پاسداشت، مراقبت و تقویت برای تکامل آن کوشا باشیم.



رئیس عقیدتی سیاسی فرماندهی انتظامی لرستان، ادامه داد: نیروی انتظامی یک نهاد انقلابی همچون رکنی محکم، ستونی و استوار نقش کم نظیر خود را در برقراری نظم و امنیت داخلی و پویایی انقلاب آن هم بر اساس ولایت محوری ایفا می‌کند.



حجت الاسلام حسینی مازندرانی با بیان اینکه انقلاب ما یک انقلاب ارزشی، فرهنگی و سیاسی است و نوع حکومت و نحوه اداره جامعه با گذشته متفاوت است، گفت: زندگی در این نظام و حکومت مستلزم برخورداری از بینش سیاسی و اجتماعی است و تا زمانی که آحاد جامعه مثل گذشته از بینش سیاسی برخوردار باشند دشمنان این انقلاب باجنگ روانی و استفاده از ابزار رسانه‌ای نمی‌توانند دستاوردهای انقلاب را وارونه جلوه دهند.

وی، اضافه کرد: اگر بینش مردم ضعیف و کم رنگ شود، انقلابی که ریشه مستحکم آن با خون هزاران شهید آبیاری شده در معرض خطر قرار خواهد گرفت.

رئیس عقیدتی سیاسی فرماندهی انتظامی لرستان در بخش دیگری از سخنان خود به کینه توزی دشمنان نظام نسبت به نیروهای مسلح جمهوری اسلامی اشاره و آن را حکایت از سلامت و صلابت نیروهای مسلح دانست و گفتند: علت کینه و نفرت دشمنان از سپاه، ارتش و ناجا حکایت از سلامت و عظمت نیروهای مسلح کشور در انجام مأموریت‌ها و رسالت‌های ذاتی دارد.

حجت الاسلام حسینی مازندرانی، افزود: نیروی مسلح جمهوری اسلامی ایران برخلاف ارتش زمان طاغوت در مسیر خواست انقلابی ملت و بر مدار ارزش‌های دینی و ولایی است و از همین رو دشمنان قسم خورده نظام سیلی محکم نیروهای مسلح را در طول پیروزی شکوهمند انقلاب خاصه هشت سال دفاع مقدس را فراموش نکرده است.

بنابر این گزارش، در این جلسه از حجت الاسلام حیدری رئیس سابق عقیدتی سیاسی الیگودرز تکریم و حجت الاسلام علی تسلیمی به عنوان رئیس جدید این مجموعه معرفی شدند.