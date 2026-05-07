صاحب: حضور روانشناسان در مراکز اسکان موقت، جهاد فرهنگی است

به گزارش خبرگزاری مهر، تکریم روانشناسان مستقر در مراکز اسکان موقت جنگ رمضان صبح امروز _ ۱۷ اردیبهشت ۱۴۰۵_ با حضور محمد امین توکلی زاده، معاون فرهنگی و اجتماعی شهردار تهران، حمید صاحب مدیر کل سلامت شهرداری تهران و جمعی از روانشناسان در برج میلاد برگزار شد.
حمید صاحب، مدیرکل سلامت شهرداری تهران، با قدردانی از تلاشهای روانشناسان حاضر در این مراکز اظهار کرد: من قدردان حضور شما هستم؛ از این جهت که در جایگاه خدمت در شهرداری توفیق داریم در چنین مراسمی حضور داشته باشیم.
وی با اشاره به تجربه تاریخی بشر افزود: اگر به تاریخ نگاه کنیم میبینیم که زندگی انسانها هرگز فارغ از جنگ نبوده است. آیا تاریخ انسان فقط آسایش بوده است؟ خیر. همواره در زندگی انسانها شرایط دشوار و بحرانهای پیدرپی وجود داشته و جنگ به نوعی جزئی از زندگی بشر بوده است. در کنار آن، بحران و آسایش نیز همواره در کنار هم قرار داشتهاند و تاریخ این موضوع را به ما نشان میدهد.
مدیرکل سلامت شهرداری تهران ادامه داد: امروزه جنگها شکل مدرن به خود گرفتهاند و دیگر تنها به میدانهای نبرد محدود نیستند؛ به گونهای که میتوان گفت همه جا میتواند خط مقدم باشد. جنگ پیامدهای مختلفی دارد و این پیامدها صرفاً اقتصادی نیست. اکنون با توجه به مدرن شدن جنگها، همانطور که فردی پشت لانچر نظامی مینشیند، فردی هم باید پشت لانچر فرهنگی بنشیند. این یک ضرورت است.
صاحب با تأکید بر اهمیت فعالیتهای روانشناسان در این حوزه گفت: کاری که شما انجام میدهید باعث افزایش تابآوری در جامعه میشود و این اقدام شما در حقیقت نوعی جهاد و رزمندگی است. قدر این نیت خیر و این توفیقی را که نصیب شما شده بدانید؛ چرا که این یک توفیق الهی است و نباید اجازه داد این فرصت از دست برود.
وی با بیان اینکه جهاد امری مقدس است، خاطرنشان کرد: جهاد یک امر مقدس و از شعائر الهی محسوب میشود و وظیفه نهادهای حاکمیتی نیز تعظیم شعائر است. در کنار این موضوع، حتی اگر بحثهای دینی را هم کنار بگذاریم، راه برونرفت از بسیاری از چالشها مردمیسازی امور و استفاده از ظرفیتهای مردمی است.
مدیرکل سلامت شهرداری تهران ادامه داد: در این حوزه نیز باید ببینیم تا چه اندازه میتوانیم از ظرفیتهای مردمی استفاده کنیم. یکی از مأموریتهای شهرداری نیز همین است که بتواند نیات خیر مردم را شناسایی کند و آنها را به سمت جامعه هدف هدایت کند. این یکی از مهمترین وظایف نهادها به شمار میرود.
صاحب با قدردانی از فعالیتهای روانشناسان حاضر در مراکز اسکان موقت گفت: در واقع این شما هستید که لطف میکنید و نیروهای جهادی محسوب میشوید؛ خداوند به شما توفیق داده است و ما از صمیم قلب قدردان حضور شما هستیم و برای شما دعا میکنیم.
وی همچنین با اشاره به تلاشهای شبانهروزی این روانشناسان افزود: دیدهام که برخی از شما حتی ساعت یک یا دو شب، وقتی مورد اورژانسی پیش آمده، برای کمک مراجعه کردهاید. با وجود سختی رفتوآمد در آن ساعات، کار را بر زمین نگذاشتید. خداوند به شما عزت بدهد.
مدیرکل سلامت شهرداری تهران در پایان با اشاره به عوامل مؤثر بر شکلگیری شخصیت انسان گفت: چهار عامل در زندگی انسان تأثیرگذار است؛ والدین، دوستان، لقمهای که انسان مصرف میکند و جامعهای که در آن زندگی میکند.
