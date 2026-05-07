تداوم جنایت رژیم صهیونیستی در لبنان/حمله پهپادی به یک بیمارستان در صور

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، رژیم صهیونیستی در ادامه اقدامات تجاوزکارانه خود و نقض آتشبس در جنوب لبنان، اطراف بیمارستان «راغب حرب» را در شهرستان «تول» در شهرستان صور هدف حمله پهپادی قرار داد.
منابع لبنانی اعلام کردند که شماری از امدادگران در این حمله پهپادی مجروح شده اند. همچنین رژیم اشغالگر تیم های امدادی را هنگام تلاش برای کمک به مجروحان حمله نخست دوباره هدف قرار داد.
رژیم صهیونیستی یک موتورسیکلت را هم در شهرک «بریقع» در شهرستان النبطیه هدف حمله پهپادی قرار داد.
شهرک «دیرکیفا» در شهرستان صور نیز هدف حمله هوایی اشغالگران قرار گرفت.
خبرگزاری لبنان هم از حمله پهپادی رژیم صهیونیستی به یک خودرو در شهرک «حناویه» در صور خبر داد.
ارتش اشغالگر شهرک «الجمیجمه» را در جنوب لبنان هدف حمله هوایی قرار داد. شهرک «دبین» در شهرستان مرجعیون و شهرک «برعشیت» هم هدف حمله توپخانه ای صهیونیست ها قرار گرفت.
هواپیماهای جنگی رژیم صهیونیستی همچنین شهرک «زوطر شرقی» را هدف قرار دادند و شهرک «خربه سلم» هم هدف آتش توپخانه ارتش اشغالگر قرار گرفت.
