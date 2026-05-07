تداوم جنایت رژیم صهیونیستی در لبنان/حمله پهپادی به یک بیمارستان در صور

رژیم صهیونیستی در ادامه نقض آتش‌بس در لبنان، علاوه بر حملات پهپادی به دو دستگاه خودرو و موتورسیکلت در صور و النبطیه، شماری از امدادگران را در اطراف یک بیمارستان در صور هدف قرار داد.