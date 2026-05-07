ماهر حمود: ترامپ بعد از شکست از ایران دچار تناقض گویی شده است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، شیخ ماهر حمود رئیس اتحادیه جهانی علمای مقاومت حمایت از مقاومت را یک وظیفه شرعی دانست و تاکید کرد که مذاکرات مستقیم با اشغالگران صهیونیست یک «دام بزرگ» است.

وی امروز در کنفرانس مطبوعاتی خود با تأکید بر اینکه مقاومت همچنان خسارات سنگینی به دشمن وارد می‌کند، ابراز داشت که حمایت از مقاومت یک وظیفه شرعی است.

شیخ حمود از امت اسلام خواست که از مقاومت و تمام فداکاری‌هایی که انجام داده و وضوح دیدگاه آن در برابر دشمن آمریکایی- صهیونیستی حمایت کنند.

این روحانی برجسته تاکید کرد جنبه سیاسی و دیدگاه کلی مقاومت تابع هیچ فکر یا مذهب خاصی نیست.

وی ادامه داد که ایران هیچ دخالتی در تصمیم گیری‌ها در لبنان ندارد و لبنانی‌ها خود تصمیم‌ گیرنده هستند.

مذاکرات مستقیم با صهیونیست ها یک دام بزرگ است

شیخ حمود مذاکرات مستقیم بین لبنان و اشغالگران صهیونیست را محکوم کرد و آن را «یک دام بزرگ» خواند.

شیخ حمود همچنین بیانیه صادر شده در 16 آوریل توسط دولت لبنان را مورد انتقاد قرار داد و پرسید: چگونه دولت لبنان در این بیانیه می‌پذیرد که بین اسرائیل و لبنان هیچ دشمنی وجود ندارد و دشمنی فقط بین اسرائیل و حزب‌الله است؟

وی خاطر نشان کرد که مراجع روحانی نباید پوششی برای جنایات و تسلیم شدن در برابر صهیونیست‌ها و آمریکایی‌ها باشند.

شیخ حمود تأکید کرد: «آوارگان لبنانی خانواده ما هستند و پایداری آنها بخشی از مقاومت است.»

وی با تاکید بر اینکه برخی به دنبال ایجاد شکاف بین مقاومت و بستر مردمی آن هستند، تاکید کرد که این شکاف هرگز به وجود نخواهد آمد.

شیخ محمود با اشاره به اینکه «ایران، آمریکا را در جنگ اخیر نیم خیز کرده است» خاطرنشان کرد که دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، پس از شکست نظامی در برابر پایداری ایران، دچار تناقض گویی شده است.

مقاومت خسارات سنگینی به دشمن وارد می‌کند

وی با اشاره به اینکه مقاومت، با وجود ادامه حملات رژیم صهیونیستی؛ خسارات سنگینی به دشمن وارد می‌کند، ابراز داشت: کسانی هستند که تسلیم منطق برتری آمریکا شده‌اند، اما این واقعیت دوام نخواهد آورد. او معتقد است که موازنه قوا در منطقه شاهد تحولات سریعی است.