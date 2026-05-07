وزش باد شدید هوای کرمان را مملو از گرد و خاک می کند

به گزارش خبرنگار مهر، اداره کل هواشناسی استان کرمان ظهر پنجشنبه اعلام کرد: طبق بررسی آخرین نقشه های پیش یابی و پیرو هشدار سطح زرد شماره ۶ تا اوایل هفته آینده مهمترین پدیده جوی وزش باد خواهد بود، لذا در اغلب نقاط استان وزش باد نسبتاً شدید و خیزش گرد و خاک پیش بینی می شود.

همچنین از روز شنبه وزش باد از شدت بیشتری برخوردار بوده و سبب افزایش غلظت غبار، کاهش کیفیت هوا و در نقاط مستد توفان گرد و خاک خواهد شد.

بر اساس اعلام هواشناسی کرمان احتمال اختلال در محورهای مواصلاتی به ویژه در نواحی شرقی و شمال غرب این استان دور از انتظار نیست و امروز پنجشنبه در ساعات بعد از ظهر شرایط برای افزایش ابر، وزش تندباد لحظه ای و در برخی مناطق شمالی و مرکزی به ویژه ارتفاعات رگبار پراکنده باران مهیا است.