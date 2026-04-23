۳ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۱:۲۲

طغیان طبیعت در کرمان؛ از گرد و خاک تا بارندگی‌های پرحجم

طغیان طبیعت در کرمان؛ از گرد و خاک تا بارندگی‌های پرحجم

کرمان- اداره کل هواشناسی کرمان از پیش بینی خیزش گرد و خاک و بارش های شدید فصلی در نقاط مختلف این استان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، اداره کل هواشناسی استان کرمان صبح پنجشنبه اعلام کرد: طبق بررسی آخرین نقشه های پیش یابی هواشناسی و پیرو هشدار زرد شماره 5، تا اواسط هفته آینده وزش باد نسبتا شدید و خیزش گرد و خاک در سطح استان کرمان ادامه خواهد داشت.

لذا در برخی از مناطق بویژه شمال، غرب و شرق، کاهش کیفیت هوا و افزایش غلظت غبار و در نقاط مستعد احتمال توفان شن و اختلال تردد در محورهای مواصلاتی دور از انتظار نیست.

همچنین طی این مدت در نیمه غربی، مرکز، شمال و پاره ای از مناطق جنوبی بویژه ارتفاعات استان کرمان رشد ابر، رگبار و رعد و برق، بارش تگرگ و وزش تند بادهای لحظه ای پیش بینی می شود.

بر اساس اعلام هواشناسی کرمان با توجه به ویژگی بارش های این فصل، آبگرفتگی معابر، جاری شدن رواناب و سیلابی شدن مسیل ها محتمل می باشد.

