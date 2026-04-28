  1. استانها
  2. کرمان
۸ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۱:۱۳

هشدار خیزش گرد و خاک و وقوع طوفان شن در استان کرمان

کرمان- اداره کل هواشناسی استان کرمان از پیش بینی خیزش گرد و خاک و احتمال وقوع طوفان شن در برخی از نقاط این استان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، اداره کل هواشناسی استان کرمان صبح سه شنبه طبق بررسی آخرین نقشه های پیش یابی هواشناسی امروز سه شنبه و فردا در اکثر نقاط استان کرمان به ویژه نواحی غربی، شمال غرب، جنوب و نوار شرقی استان وزش باد برخی ساعات باد و گرد و خاک خواهیم داشت.

همچنین پنجشنبه و جمعه بر شدت وزش باد افزوده شده و در نواحی مذکور وزش باد نسبتا شدید گاهی شدید، خیزش گرد و خاک، کاهش کیفیت هوا و افزایش غلظت غبار و در نقاط مستعد احتمال توفان شن و اختلال تردد در محورهای مواصلاتی دور از انتظار نیست.

بر اساس اعلام هواشناسی کرمان طی دو روز آینده در ساعات بعدازظهر و اوایل شب در پاره ای از مناطق این استان به ویژه شمال، غرب، نواحی مرکزی و ارتفاعات رشد ابرهای همرفتی، وقوع رگبارهای پراکنده بهاری، رعد و برق، بارش احتمالی تگرگ و وزش تند بادهای لحظه ای پیش بینی می شود.

کد مطلب 6813685

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    پربازدیدها

    پربحث‌ها