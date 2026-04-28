هشدار خیزش گرد و خاک و وقوع طوفان شن در استان کرمان

به گزارش خبرنگار مهر، اداره کل هواشناسی استان کرمان صبح سه شنبه طبق بررسی آخرین نقشه های پیش یابی هواشناسی امروز سه شنبه و فردا در اکثر نقاط استان کرمان به ویژه نواحی غربی، شمال غرب، جنوب و نوار شرقی استان وزش باد برخی ساعات باد و گرد و خاک خواهیم داشت.

همچنین پنجشنبه و جمعه بر شدت وزش باد افزوده شده و در نواحی مذکور وزش باد نسبتا شدید گاهی شدید، خیزش گرد و خاک، کاهش کیفیت هوا و افزایش غلظت غبار و در نقاط مستعد احتمال توفان شن و اختلال تردد در محورهای مواصلاتی دور از انتظار نیست.

بر اساس اعلام هواشناسی کرمان طی دو روز آینده در ساعات بعدازظهر و اوایل شب در پاره ای از مناطق این استان به ویژه شمال، غرب، نواحی مرکزی و ارتفاعات رشد ابرهای همرفتی، وقوع رگبارهای پراکنده بهاری، رعد و برق، بارش احتمالی تگرگ و وزش تند بادهای لحظه ای پیش بینی می شود.