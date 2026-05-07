آب چالش مهم پیش روی استان زنجان؛اختیارات مولدسازی به استانها داده شود

به گزارش خبرنگار مهر، محسن صادقی ظهر پنجشنبه در جلسه شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان زنجان، با اشاره به چالش‌های پیش‌روی استان، مهم‌ترین و فوری‌ترین مسئله را کمبود آب دانست و گفت: اولویت اول استان، برنامه‌ریزی برای تأمین آب پایدار است. موضوع آب یک ابرچالش جدی برای سال‌های آینده استان خواهد بود.

وی با بیان اینکه ماده ۲۳ قانون بودجه برای سد مشمپا مصوب شده است، اظهار داشت: متأسفانه منابع دولتی سالانه پاسخگوی نیاز ما برای حل این معضل نیست و به ناچار باید منابع مالی جدید پیش‌بینی کنیم.

استاندار زنجان یکی از مهم‌ترین راهکارهای تأمین مالی را مولدسازی املاک مازاد دولت عنوان کرد و گفت: کمیته‌های مولدسازی به طور هفتگی در استان تشکیل می‌شود، اما مشکل اصلی جای دیگری است. فرآیند مولدسازی در سطح ملی، به‌ویژه در وزارت اقتصاد و دارایی، بسیار کند و فرسایشی شده است.

صادقی افزود: اگر این فرآیند تسریع شود یا اختیارات بیشتری در حیطه افزایش اختیارات استان‌ها قرار گیرد، کمک شایانی به تأمین منابع خواهد کرد. وی همچنین از عدم مشارکت در حد انتظار بخش خصوصی در پروژه‌هایی مانند سد مشمپا گلایه کرد.

کنترل بازار مطالبه جدی مردم

استاندار زنجان با اشاره به نارضایتی عمومی از گرانی، گفت: گرانی یک مطالبه جدی مردم است. بخش اصلی این مشکل ماهیت ملی دارد و به استان برنمی‌گردد، اما ما می‌توانیم مؤثر عمل کنیم.

صادقی با اشاره به اقدامات صورت گرفته در استان برای تامین نیاز بازار استان، افزود: علاوه بر تأمین از تهران و نقاط مرزی شمال غرب و جنوب شرق، اخیراً با سفیر ایران در افغانستان و رئیس اتاق مشترک ایران و افغانستان جلساتی داشته‌ایم که منجر به ایجاد یک مسیر جدید تأمین کالا از چین، هندوستان، آسیای میانه و افغانستان به زنجان شده است. این مسیر می‌تواند کالاهایی با مزیت قیمتی را به استان برساند.

وی با بیان اینکه مقابله با سودجویی سازمان‌یافته در استان باید مورد توجه صورت گرفته است، ادامه داد: بخشی از گرانی ناشی از جریان‌های سازمان‌یافته‌ای است که عملاً کمتر از دشمن خطرناک نیستند. این جریان‌ها با ایجاد اختلال در اقتصاد استان، روی قیمت‌ها تأثیر مستقیم می‌گذارند. مجامع اطلاعاتی و بازرسی‌ها باید تمرکز خود را بر این جریان‌ها بگذارند و اطلاعات را به ستاد تنظیم بازار ارائه دهند.

استاندار زنجان خواستار ورود ویژه کمیته مبارزه با قاچاق به موضوع کنترل قیمت‌ها شد و از رسانه‌ها و صداوسیما خواست با حضور کارشناسان اقتصادی، درباره خریدهای هیجانی اطلاع‌رسانی کرده و افکار عمومی را اقناع کنند.

صادقی جذب کامل اعتبارات عمرانی سال ۱۴۰۴ را یکی از شاخص‌های اصلی ارزیابی دستگاه‌های اجرایی خواند و گفت: با توجه به شرایط اقلیمی و افزایش هزینه‌ها، نباید زمان را از دست بدهیم. برگزاری به‌موقع مناقصات و استفاده از تسهیلات دولت برای جلوگیری از اتلاف وقت ضروری است.

وی در خصوص وضعیت اجرایی پروژه گاوازنگ نیز افزود: این پروژه به دلیل ابعاد مختلف، در کارگروه دیگری بررسی خواهد شد و فعلاً در دستور کار تصویب نهایی نیست.

لزوم بازسازی خسارات جنگ تحمیلی در استان زنجان

استاندار زنجان با گرامیداشت یاد و خاطره رهبر شهید و شهدای جنگ رمضان و به‌ویژه ۱۴ شهید گردان تخریب، گفت: تقدیم ۹۴ شهید و ۴۲۵ مجروح در استان زنجان در جنگ تحمیلی و حضور ۶۷ شب متوالی مردم در خیابان‌ها، تکلیف مدیران استان را سنگین‌تر از همیشه کرده است.

وی بر تشکیل کمیته دقیق ارزیابی خسارات واحدهای تولیدی، صنعتی و صنوف آسیب‌دیده در جنگ تأکید کرد و افزود: باید به گونه‌ای عمل کنیم که نه حقی از صاحبان تولید ضایع شود و نه حقوق عمومی پایمال گردد. تسریع در روند بازسازی خرابی‌ها و پرداخت خسارات ضروری است.

صادقی با تشکر از عملکرد فراتر از انتظار اغلب مدیران استانی در ایام جنگ و تعطیلات عید نوروز، گفت: حضور اثربخش نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی نیز باعث هم‌افزایی در پیشرفت و توسعه استان شده است. مردم شایسته دریافت خدمات حداکثری هستند و ما باید با دقت بیشتری پروژه‌های آب‌بر و انرژی‌بر را بر اساس آمایش سرزمین و مصوبات دولت پیش ببریم.