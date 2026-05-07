قاچاق سوخت ضربه سنگین به اقتصاد کشور است

به گزارش خبرنگار مهر، امیر خلفیان ظهر امروز پنجشنبه در جلسه بررسی راهکارهای مقابله با قاچاق سوخت که با حضور ناصری و جعفری‌راد، معاونان دادستان مرکز استان، و نمایندگان پلیس امنیت اقتصادی برگزار شد، قاچاق سوخت را یکی از چالش‌های اساسی و آسیب‌زننده به اقتصاد کشور عنوان کرد و گفت: این پدیده به‌طور مستقیم به اقتصاد ضربه می‌زند و باید با قاطعیت و جدیت با آن برخورد شود.

وی افزود: ضروری است علل افزایش قاچاق سوخت به‌صورت دقیق بررسی و راهکارهای لازم برای مقابله مؤثر با این معضل اتخاذ شود.

دادستان مرکز استان خوزستان با انتقاد از ضعف نظارت در حوزه توزیع سوخت اظهار داشت: متأسفانه نبود نظارت کافی بر روند توزیع سوخت، موجب بروز چالش‌هایی در این حوزه شده است.

خلفیان شناسایی گلوگاه‌های قاچاق سوخت را از موضوعات مهم و اثرگذار دانست و خاطر نشان کرد: در این زمینه باید اقدامات قاطع، بازدارنده و مؤثری صورت بگیرد.

وی با تأکید بر نقش پلیس امنیت اقتصادی افزود: این مجموعه باید با همکاری و تعامل سایر دستگاه‌های مرتبط، اهتمام ویژه‌ای برای جلوگیری از تداوم چرخه قاچاق سوخت داشته باشد.

دادستان مرکز استان خوزستان از تشکیل شعبه ویژه در دادسرا خبر داد و گفت: شعبه‌ای ویژه برای رسیدگی به پرونده‌های مرتبط با سوخت قاچاق و سرقت نفت تشکیل شده و این پرونده‌ها باید با جدیت، دقت و سرعت رسیدگی و در صدور کیفرخواست نیز اشد مجازات مورد توجه قرار گیرد.