گازوئیل قاچاق با بارنامه جعلی توقیف شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار احمد نگهبان گفت: ماموران پلیس شهرستان مهریز هنگام کنترل محور یزد-کرمان، یک دستگاه نفتکش آکتروس را برای بررسی مدارک متوقف کردند.

وی افزود: راننده تریلی با ارائه بارنامه جعلی سعی در فریب ماموران را داشت، اما با تیزهوشی عوامل پلیس ۳۳ هزار لیتر گازوئیل قاچاق کشف شد.

فرمانده انتظامی استان یزد گفت: در این خصوص یک متهم که این محموله سوختی را بدون مجوز بارگیری و قصد انتقال به شرق کشور را داشت دستگیر و به مقامات قانونی معرفی شد.

نگهبان گفت: محموله گازوئیل کشف شده تحویل عوامل شرکت نفت استان یزد شد.