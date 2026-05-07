  1. استانها
  2. یزد
۱۷ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۲۰:۳۴

گازوئیل قاچاق با بارنامه جعلی توقیف شد

گازوئیل قاچاق با بارنامه جعلی توقیف شد

یزد - فرمانده انتظامی استان یزد گفت: ماموران پلیس مهریز، در بازرسی از یک نفتکش، ۳۳ هزار لیتر کازوئیل قاچاق کشف کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار احمد نگهبان گفت: ماموران پلیس شهرستان مهریز هنگام کنترل محور یزد-کرمان، یک دستگاه نفتکش آکتروس را برای بررسی مدارک متوقف کردند.

وی افزود: راننده تریلی با ارائه بارنامه جعلی سعی در فریب ماموران را داشت، اما با تیزهوشی عوامل پلیس ۳۳ هزار لیتر گازوئیل قاچاق کشف شد.

فرمانده انتظامی استان یزد گفت: در این خصوص یک متهم که این محموله سوختی را بدون مجوز بارگیری و قصد انتقال به شرق کشور را داشت دستگیر و به مقامات قانونی معرفی شد.

نگهبان گفت: محموله گازوئیل کشف شده تحویل عوامل شرکت نفت استان یزد شد.

کد مطلب 6823180

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    پربازدیدها

    پربحث‌ها