به گزارش خبرنگار مهر، امیر خلفیان پیش از ظهر امروز یکشنبه در جلسه بررسی نحوه برخورد با خودروهای شوتی در اهواز برگزار شد، اظهار کرد: در موضوع خودروهای شوتی چالش‌ها و معضلات متعددی وجود دارد که رفع آنها نیازمند راهکارهای تخصصی دقیق و هماهنگی میان دستگاه‌های مسئول است.

وی افزود: این خودروها عمدتاً در جابه‌جایی کالای قاچاق نقش دارند و لازم است در اسرع وقت شناسایی شده و در بانک اطلاعاتی ویژه ثبت شوند تا به صورت مستمر مورد کنترل و رصد قرار گیرند.

دادستان مرکز خوزستان با اشاره به ضرورت ساماندهی کالاهای تجاری و ملوانی گفت: ورود و توزیع این کالاها باید صرفاً در چارچوب قانون انجام شود تا مردم استان بتوانند به صورت قانونی از منافع آن بهره‌مند شوند.

خلفیان تصریح کرد: با خودروهایی که دارای پلاک مخدوش هستند یا در حمل و جابه‌جایی کالاهای غیرقانونی و قاچاق فعالیت می‌کنند، باید بدون اغماض و با قاطعیت برخورد قانونی صورت گیرد.

وی ادامه داد: سازمان صنعت معدن و تجارت موظف است نسبت به تهیه و تدوین سامانه ثبت و شناسه کالاهای ملوانی و تجاری اقدام کند و فراجا نیز باید در اجرای تبصره هفت ماده بیست قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، به‌ویژه در موارد تغییر نامتعارف در وسیله نقلیه، اقدامات قانونی لازم را با جدیت دنبال کند.

دادستان مرکز استان خوزستان خاطرنشان کرد: هدف اصلی دستگاه قضایی صیانت از حقوق عامه حمایت از اقتصاد قانونی و ایجاد امنیت اقتصادی برای مردم استان است و تحقق این هدف مستلزم همکاری همه دستگاه‌های اجرایی و نظارتی

است.