زمین گیرشدن دو قاچاقچی و سوداگر مرگ با ۳۶۰ کیلو مواد مخدر در بندرعباس

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ علی اکبر مرادی اظهار کرد: ماموران انتظامی پاسگاه شمیل این شهرستان در ادامه طرح مقابله با قاچاق مواد مخدر شب گذشته حین گشت زنی در یکی از محورهای فرعی حوزه استحفاظی به دو دستگاه خودرو سواری پژو پارس و ۴۰۵ مشکوک شده و دستور توقف دادند. وی افزود: راننده و سرنشینان خودروها بدون توجه به دستور پلییس و علائم هشدار دهنده اقدام به فرار کردند که پس از تعقیب و گریز طولانی خودرو پژو پارس متوقف و در بازرسی دقیق از آن مقدار ۳۶۰ کیلو مواد مخدر تریاک که بطرز ماهرانه قسمت های مختلف خودرو جاساز شده بود کشف و ضبط کردند. این مقام انتظامی در ادامه بیان داشت: در این رابطه ۲ متهم و قاچاقچی تبعه افغانی دستگیر و با تشکیل پرونده جهت سیر مراحل قانونی به دستگاه قضائی معرفی شدند. فرمانده انتظامی شهرستان بندرعباس، خاطرنشان کرد: پلیس با به‌کارگیری تمام توان عملیاتی و انتظامی خود در تامین نظم و امنیت شهروندان تلاش می‌کند لازم است شهروندان نیز هرگونه اطلاعات و اخبار در خصوص توزیع کنندگان مواد مخدر را از طریق سامانه پاسخگوی ۱۲۸ پلیس مبارزه با مواد مخدر و تلفن ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند.

